Rullo di tamburi signori e signore perché anche Scarlett Johansson sta per sbarcare in tv tornando alle origini della sua carriera e assumendo il ruolo da protagonista in Just Cause. La star dell’universo Marvel sta per assumere il suo primo ruolo televisivo importante e sarà la protagonista del thriller legale di Prime Video Just Cause basato sul romanzo di John Katzenbach.

La serie sarà incentrata sulla giornalista della Florida Madison “Madi” Cowart, interpretata da Scarlett Johansson che viene chiamata a coprire il ruolo, in origine maschile, di un detenuto nel braccio della morte negli ultimi giorni prima della sua esecuzione. Prime Video ha voluto regalare al progetto un ordine diretto della serie proprio per via di una garanzia come quella della presenza di Scarlett Johansson che non sarà solo la protagonista ma anche produttore esecutivo insieme alla scrittrice Christy Hall.

Solo i più attenti avranno modo di notare che, per uno strano scherzo del destino, la Johansson tornerà alle origini della sua carriera con questa interpretazione visto che uno dei suoi primi ruoli come attore bambino è stato nella versione cinematografica del 1995 di Just Cause con Sean Connery e Laurence Fishburne.

Fino a questo momento in tv la Johansson conta qualche apparizione al Saturday Night Live e cameo una tantum in spettacoli come Entourage. Il suo vero palcoscenico fino a questo momento è stato il cinema in cui l’abbiamo vista prestare il volto a Natasha Romanoff, alias Black Widow, nel blockbuster Marvel del 2010 Iron Man 2 e in altri film fino al suo Black Widow. L’attrice è stata protagonista in film come Lost in Translation, Her, Storia di un Matrimonio, Jojo Rabbit e Match Point .