Moltissimi italiani in questi giorni si chiedono quando arriva il pagamento della tredicesima con pensione, in relazione al tanto atteso appuntamento previsto durante il mese di dicembre. Come avviene ogni anno, occorre distinguere le tempistiche previste per i lavoratori dipendenti, rispetto a quelle dei pensionati. Lo Stato, infatti, tende a trattare i due casi in modo differente, con appuntamenti in calendario che presentano delle differenze sostanziali. Vediamo come stanno le cose, secondo quanto raccolto nelle ultime ore.

Proviamo a capire quando arriva il pagamento della tredicesima con pensione: appuntamento previsto a dicembre

Se vi state chiedendo quando arriva il pagamento della tredicesima per i lavoratori dipendenti, tocca ribadire quanto riportato alcune settimane fa sul nostro magazine, quando abbiamo fatto presente a tutti che l’accredito ci sarebbe stato tra il 15 ed il 20 dicembre. In verità, diverse fonti ritengono che la data giusta dovrebbe essere proprio quella più vicina nell’arco temporale appena indicato. Non possiamo offrirvi certezze in merito sotto questo punto di vista, ma le voci appaiono molto chiare in questa fase.

Ancora, il pagamento della tredicesima con pensione a dicembre batterà sul tempo tutti gli altri accrediti anche nel 2022. Già, perché gli accrediti in questo specifico contesto partiranno giovedì 1 dicembre, con il pagamento della quota mensile standard per tutti gli aventi diritto. Insomma, in questo specifico contesto non sono previsti ritardi e la situazione dovrebbe sbloccarsi per tutti (o quasi) entro il prossimo weekend. Come sempre, dunque, una buona notizia per tutti gli aventi diritto.

Vi faremo sapere nel caso in cui dovessero emergere novità su quando arriva la tredicisima, da accorpare alla propria pensione. In passato come sono andate le cose? Fateci sapere con un commento a fine articolo o scriveteci in privato, in modo da raccogliere una casistica in merito per chi aspetta.

