In tanti si chiedono in questi giorni quando arriva il bonus 150 euro, soprattutto in riferimento a coloro che dovrebbero percepirlo insieme al RdC. Già, perché diversi utenti citano in questo periodo una circolare INPS secondo cui l’accredito sarebbe dovuto avvenire lo scorso 25 novembre, quando è stata caricata la nuova quota per il reddito di cittadinanza. Le cose non sono andate così, o almeno non per tutti, al punto che ci sono diverse domande senza risposta sui social da parte di coloro che nel frattempo sono ancora in attesa di segnali concreti sotto questo punto di vista.

Capiamo quando arriva il bonus 150 euro insieme al RdC: gli ultimi aggiornamenti da INPS non soddisfano

Cosa sappiamo ad oggi? Scontato che gli utenti che aspettano con impazienza il bonus 150 euro possano fare questo step entro e non oltre il mese di dicembre, come del resto vi abbiamo riportato attraverso un altro articolo pubblicato di recente sul nostro magazine. Una data precisa ad oggi non esiste, soprattutto per chi si chiede quando arriva insieme al RdC. Anche INPS, su Facebook, fornisce risposte evasive in merito: “Ci dispiace ma non possiamo fornire info specifiche su tempistiche e pagamenti tramite social. Le consigliamo di chiedere info in merito alla sua sede“.

Al di là di questa di questa dichiarazione pubblica da parte di INPS, ci sono anche le testimonianze di coloro che hanno avuto un contatto diretto con l’assistenza. Telefonicamente, chi sta dall’altra parte per ora afferma soltanto che il saldo ci sarà ad inizio dicembre, senza fornire una data specifica in merito. Insomma, ancora un po’ di pazienza, prima di ottenere un pagamento che per tante famiglie vuol dire ossigeno puro in questo contesto.

Ora sappiamo quando arriva il bonus 150 accorpato al RdC, per tutti coloro che ancora non hanno avuto modo di riceverlo.