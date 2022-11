Amadeus vuole Natalia Estrada a Sanremo 2023. Lei, però, non vuole andarci e lo racconta sulle pagine di Chi. Molto amata negli anni ’90, Natalia Estrada si è ritirata ufficialmente nel 2007. Da quel momento non l’abbiamo più vista sul piccolo schermo della TV e non è sua intenzione tornarci.

Per Amadeus l’occasione del Festival 2023 era troppo ghiotta. Ci ha provato. Sarebbe stato un colpaccio per il direttore artistico riportare la showgirl in TV dopo tanti anni di assenza. Le ha proposto anche un’entrata in scena da film, in sella ad un cavallo, che sarebbe stato portato direttamente sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. Ma nulla da fare.

Amadeus vuole Natalia Estrada a Sanremo 2023 ma lei non ci sarà. Il rifiuto è stato netto, categorico. Non c’è trattativa. Natalia Estrada non vuole tornare in televisione.

“Mi piacerebbe l’idea, ma non mi piace essere sulla bocca di tutti, la mia scelta è stata quella di fare la mia vita. Con Amadeus mi sono sempre trovata benissimo (…) per questo mi dispiace dire di no, ma non voglio riaprire una porta che avevo chiuso, perché mi sfuggirebbe il controllo di poter fare quello che mi piace. Ha presente Sanremo? Tornare in quel turbinio di fama che cerca chi va al Festival non è ciò che desidero. Amadeus mi ha persino proposto di entrare all’Ariston a cavallo“, riporta Davide Maggio.

Ansia da riflettori? Niente affatto. Natalia Estrada non vuole abbandonare le sue buone abitudini per tornare a vivere in città. Non è disposta a farlo neanche per un importante evento televisivo come il Festival di Sanremo.

“Non ho paura dei cavalli, figurati se ho paura di tornare in tv. La cosa che mi peserebbe è dovermi trasferire in città per essere vicina agli studi, potrei salire su un palco e presentare adesso, ma non potrei mai tornare a vivere in città”, ha dichiarato.