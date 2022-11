Una guida ai migliori 5 TV LED da 50 pollici potrebbe essere utile per molti italiani in questo periodo. Siamo davvero ad un passo dall’appuntamento del 20 dicembre che segna l’ennesimo passo verso il passaggio al nuovo digitale terrestre. Proprio tra una manciata di giorni, la tecnologia di trasmissione dl segnale televisivo in MPEG-2 cesserà del tutto a favore della codifica MPEG-4. Da quel momento in poi, i vecchi televisori che non supportano la specifica tecnologia non potranno più garantire la visione di un qualsiasi programma TV. Non preferendo la scelta di dotarsi di un decoder, l’acquisto di un nuovo apparecchio televisivo sarà l’unica via percorribile, magari approfittando di qualche specifico sconto pre-natalizio.

La presente guida ai migliori 5 TV LED da 50 pollici non può tener conto dello sconto del cosiddetto bonus TV o rottamazione concesso dal Governo. Quest’ultimo è uscito di scena dallo scorso 12 novembre per mancanza di fondi e potrebbe ritornare in una “nuova edizione” ma non prima del 2023.

TV TCL

Tra i migliori TV LED da 50 pollici non poteva mancare un’esemplare di un brand di elettronica attualmente alla ribalta in tutta Europa come TCL. Il modello selezionato è quello siglato come 50C639 con tecnologia QLED e risoluzione 4K Ultra HD. Tra i punti di forza del prodotto, c’è la soluzione Quantum Dot che riproduce un’infinità di colori e sfumature e gli speaker ONKYO, per un’esperienza davvero realistica del suono Dolby Atmos. Lato software, la TV TCL è un’Android TV con l’integrazione dell’assistente vocale Google e Alexa per i comandi senza mani. La classe energetica è quella G. Il costo attuale di questo apparecchio televisivo è di circa 370 euro.

Tv Samsung

Una proposta Samsung molto interessante per la categoria dei televisori da 50 pollici LED è quella dell’esemplare TU7090. La tecnologia dell’immagine è quella denominata Crystal Display, dunque il relativo processore Crystal 4K è in uso per ottimizzare colori e contrasto. Il sistema operativo è Tizen, con la possibilità di integrare l’assistente vocale Alexa, Google Assistant o Bixby.

Samsung TV Ue50Tu7090Uxzt Smart Tv 50" Crystal Uhd 4K, Processore... La tecnologia dell'immagine: la tecnologia Crystal Display e il...

Risoluzione Ultra HD 4K: immagini nitide e cristalline che con l'HDR...

TV Hisense

Il modello Hisense preso in esame in questa guida alle migliori 5 TV LED da 50 pollici è quello siglato come 50A78GQ. L’apparecchio sfrutta la tecnologia QLED e garantisce la risoluzione 4K delle immagini (3840 x 2160 pixel. Il design del prodotto è decisamente slim, con cornici ridotte all’osso. Per quanto riguarda il comparto sonoro, ci si affida all’auudio 20W Dolby Atmos. La soluzione software dei prodotti Hisense è Smart VIDAA 5 (molto semplice e intuitiva) con controlli vocali Alexa e Google Assistant. Il prezzo di mercato del prodotto è ora di 469 euro.

Offerta Hisense 50" QLED 4K 2021 50A78GQ, Quantum Dot, Smart TV VIDAA 5.0, HDR... 50" QLED 4K Smart, risoluzione 3840 x 2160 con pannello Quantum Dot

Design Slim, con meno cornici e più immagini; stand Centrale



TV LG

Una proposta davvero economica di questa guida alle migliori TV LED da 50 pollici è quella LG per il modello 50UQ75003LF. Il televisore garantisce naturalmente una risoluzione delle immagini in 4K, il processore α5 Gen 5 mantiene elevate prestazioni per l’uso quotidiano dell’apparecchio anche in modalità gaming. Il sistema operativo della soluzione è il webOS 22. Questa proposta risulta essere ora molto conveniente e comporta una spesa non superiore ai 385 euro.

TV Sony

Il modello Sony BRAVIA X72K del 2022 chiude la presente guida per le migliori TV da 50 pollici con tecnologia LED e risoluzione 4K. Il televisore è di certo una soluzione di fascia alta per la sua categoria. Tra gli indiscutibili punti di forza c’è l’elaborazione digitale delle immagini garantita da Bravia Engine. Come assistente vocale è possibile usufruire a scelta tra l’opzione di Google e Alexa. L’attuale costo del dispositivo è di 534 euro.

Offerta Sony BRAVIA X72K 50 Pollici TV -KD-50X72K: 4K UHD LED, Smart TV,... Le immagini prendono vita vividamente su questo TV 4K HDR,...

Il design elegante è stato creato con cura per una visione...

