Il nuovo singolo di Marracash è Importante. Una sorpresa per i fan del rapper di Barona, che ad un anno dal successo dell’ultimo album propone un inedito che farà parte di Noi, Loro, Gli Altri Deluxe, versione estesa e disponibile in varie soluzioni.

Con questo singolo Marracash festeggia il successo dell’ultimo album che, insieme a Persona, lo stesso rapper considera il suo disco più importante. Sui social, infatti, Marra spiega la scelta di rilanciare Noi, Loro, Gli Altri in edizione deluxe con un inedito:

“Una riedizione che celebra un anno incredibile per me, nel quale ho portato live i miei due dischi più importanti, valorizzandoli ancora di più insieme ad una band che ha lavorato con me e che mi ha seguito per tutto il tour. Per questo abbiamo voluto includere, in questa versione deluxe, anche l’audio live e il dvd delle ultime due date al Forum di Assago, perché in un certo senso il tour fa parte del percorso di Persona e NLGA. In questa nuova versione di NLGA ho raccontato anche la genesi di ogni canzone, che troverete nei booklet nel cd, nel vinile e nel box Persone Tour Experience”.