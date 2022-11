Liam Gallagher in Italia nel 2023? Basta un’immagine in cui si intravede la sua sagoma per lasciar sperare in uno o più concerti nella penisola. Ed in effetti non è così improbabile che Liam Gallagher programmi un ritorno nel nostro Paese per il prossimo anno, per una o più date da annunciare nei prossimi giorni.

L’immagine è stata condivisa infatti da una nota agenzia di Booking che lavora molto con artisti internazionali. Alcuni dei concerti più attesi del 2023 sul fronte della musica internazionale sono stati proprio organizzati e comunicati dall’agenzia che oggi ha condiviso un’immagine di Liam Gallagher sfidando i fan ad indovinare il personaggio misterioso dietro la sagoma.

Ma c’è voluto solo qualche minuto: non ci sono dubbi sull’identità dell’artista misterioso. E anche se tra i commenti c’è chi spera in un ritorno live degli Oasis, dopo una bella reunion, è molto più probabile che invece l’annuncio tanto atteso riguardi nuove tappe da solista di Liam Gallagher in Italia nel 2023.

Continuate a seguirci per ogni aggiornamento.