Sono stati annunciati i concerti di Biagio Antonacci nel 2023. Dopo i live in programma per il 2022, alcuni dei quali si sono già tenuti, l’artista conferma il suo ritorno sul palco anche per il prossimo anno.

I nuovi appuntamenti vedranno il cantautore milanese il 4 maggio a Padova (Kione Arena), l’11 maggio a Mantova (Grana Padano Arena), il 13 maggio a Rimini (Stadium), il 16 maggio a Bari (Palaflorio), il 23 maggio a Reggio Calabria (Palacalafiore) e il 25 maggio a Eboli (Palasele). I biglietti per gli spettacoli sono disponibili in prevendita su TicketOne e TicketMaster.

Il Palco Centrale Tour ha avuto inizio a Jesolo il 5 novembre e nelle prossime settimane toccherà Torino, Firenze e Milano. Lo show riporta Biagio Antonacci sul palco dopo più di 3 anni di silenzio. In scaletta i suoi maggiori successi, quelli che hanno caratterizzato la sua lunga carriera, unitamente ai nuovi singoli, Seria e Telenovela.

Le prossime date di Biagio Antonacci:

14 dicembre 2022 TORINO Pala Alpitour

17 dicembre 2022 FIRENZE Nelson Mandela Forum

19 dicembre 2022 ASSAGO (MI) Mediolanum Forum

20 dicembre 2022 ASSAGO (MI) Mediolanum Forum

I concerti di Biagio Antonacci nel 2023



4 maggio 2023 PADOVA Kioene Arena

11 maggio 2023 MANTOVA Grana Padano Arena

13 maggio 2023 RIMINI Stadium

16 maggio 2023 BARI Palaflorio

23 maggio 2023 REGGIO CALABRIA Palacalafiore

25 maggio2023 EBOLI (SA) Palasele

Con Antonacci sul palco la band formata da Placido Salamone (chitarra e direzione musicale), Massimo Varini (chitarra), Emiliano Fantuzzi (chitarra, Programmazione),Jacopo Carlini (piano, tastiere), Lucio Fasino (basso), Donald Renda (batteria) e Ernesto Lopez (percussioni).