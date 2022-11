Che Dio ci Aiuti 7 già in onda a gennaio 2023? Così sembrerebbe. Il profilo social dell’amata fiction Rai pare abbia annunciato la data di debutto della nuova stagione molto in silenzio, aggiornando la descrizione dell’account.

Infatti, andando su Twitter, sul profilo di Che Dio ci Aiuti potete leggere: “#CheDiociAiuti7 torna a gennaio insieme a Suor Angela, Azzurra, Emiliano, Suor Costanza e tanti amici che ci accompagneranno in nuove e divertenti avventure.” Un piccolo indizio rafforzato dal fatto che la fiction va sempre in onda nei primi mesi dell’anno, ossia a gennaio (la sesta stagione è stata trasmessa da gennaio 2021, come ricorderete).

Ovviamente non c’è nulla di ufficiale, ma se così fosse vuol dire che a breve dobbiamo aspettarci la messa in onda dei primi spot televisivi che annuncino l’arrivo di Che Dio ci Aiuti 7. La nuova stagione sarà anche l’ultima per Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, quindi comprensibile ci sia grande attesa da parte dei fan di lunga data.

In un’intervista concessa a TV Sorrisi e Canzoni lo scorso settembre, l’attrice aveva svelato il motivo per cui aveva deciso di lasciare la fiction dopo 10 anni da protagonista:

Facciamo gli attori per metterci continuamente nei panni di qualcun altro. E poi a Suor Angela abbiamo fatto fare di tutto.

Nel corso di sette stagioni l’abbiamo davvero vista alle prese con mille peripezie, ospitando nuove ragazze nel convento, e aiutandole a inseguire i propri sogni. Ora, per la Ricci è arrivato il momento dell’addio, nonostante ammetta di essere molto affezionata al personaggio. Eppure per Suor Angela:

Non c’era davvero più niente da raccontare.

Il personaggio di Elena Sofia Ricci uscirà di scena per andare a lavorare con le detenute in carcere. L’escamotage per il passaggio di testimone ad Azzurra Leonardi (la Chillemi) funzionerà? La novizia sarà davvero in grado di mantenere la sua promessa e prendere i voti? Intanto sappiamo che la giovane non sarà da sola in convento, ma verrà affiancata da Emiliano, personaggio interpretato da Pier Paolo Spollon nella sesta stagione.

