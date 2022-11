Bisogna analizzare l’ennesima fake news di questo 2022, visto che da alcuni giorni a questa parte si parla con insistenza di Paolo Bonolis morto. Dopo le notizie false su Luca Laurenti, come abbiamo avuto modo di osservare alcuni mesi fa sul nostro magazine, tocca dunque smentire indiscrezioni come al solito vergognose sull’altro membro del famoso duetto. Situazione di facile lettura dal punto di vista giornalistico, visto che sui social circola la voce che mette nel mirino il noto conduttore, ma per fortuna al momento non ci sono fonti a sostegno di questa tesi.

Bisogna smentire le voci su Paolo Bonolis morto oggi 28 novembre: ennesima bufala sui VIP in Italia

Come stanno le cose? In pratica, le solite pagine Facebook totalmente prive di autorevolezza ed attendibilità, oggi ci dicono un qualcosa che non sta né in cielo, né in terra, visto che Paolo Bonolis morto rappresenta in tutto e per tutto una bufala. Occorre fare molta attenzione quando ci si imbatte in post del genere, visto che testate simili sono solite alimentare preoccupazioni tra gli utenti e sfornare titoli clickbait. Il tutto, con il chiaro intento di portare a casa qualche click in modo non corretto. Purtroppo, si tratta di un trend che ha preso piede anni fa e che ad oggi non accenna ad arrestarsi.

Viviamo un periodo storico nel quale notizie del genere possono essere considerate veritiere solo se a darla sono testate famose e di cui conosciamo il pregresso. Purtroppo, anche quelle discretamente conosciute a volte tendono a lasciarsi andare a titoli equivoci, aumentando la confusione del pubbico. Non è un caso che sempre più persone in situazioni del genere tendano a cercare altro eventuali conferme per comprendere come siano andate le cose.

In questo caso specifico, in ogni caso, posso dire con certezza che la voce su Paolo Bonolis morto sia del tutto inventata.