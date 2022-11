Stash giudice al Serale di Amici 22? Per il cantante dei The Kolors non sarebbe di certo la prima volta in giuria al Serale nel programma che lo ha lanciato. In passato ha svolto anche il ruolo di docente di canto all’interno del talent show.

Proprio mentre è in via di definizione il cast del Serale di Amici 22, Stash Fiordispino si trova a rispondere a una domanda di Silvia Toffanin a Verissimo. Ospite in puntata con la sua compagna, Giulia Belmonte, dalla quale ha avuto due figlie – Grace e Imagine – Stash non poteva che ringraziare ancora Maria De Filippi, la sua “mamma” artistica.

Ma a chiedergli del suo eventuale ruolo nel Serale di Amici è stata Silvia Toffanin. Lo rifarebbe? Stash, neo papà per la seconda volta, ha replicato: “Ovviamente, giustamente”.

Poi ha parlato della grande stima e dell’immenso affetto che lo lega a Maria De Filippi: “Maria se chiama io vado, ma pure per cambiare la ruota in autostrada”, ha ironizzato il cantante dei The Kolors, band che di recente ha perso uno dei suoi componenti.

Ad Amici torna sempre volentieri e non solo per l’affetto che nutre nei confronti della padrona di casa. Stash ha un ottimo rapporto anche con tutte le persone del dietro le quinte. “Amici mi fa sentire veramente a casa”, aggiunge.

“Sono tornato qualche settimana fa e ancora una volta è stata l’ennesima conferma: quel posto è famiglia per me“, le parole di Stash.

La macchina del Serale di Amici 22 è già in moto. La produzione sta al momento cercando ballerini professionisti e i casting sono aperti a chiunque ne avesse i requisiti. Fronte giudici esterni, nulla è ancora trapelato da parte di Maria De Filippi. E chissà, potrebbe tornare proprio Stash!

