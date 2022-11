Il Samsung Galaxy A32 5G è uno degli smartphone di fascia medio-bassa del colosso di Seul idonei per l’aggiornamento ad Android 13 con la One UI 5.0, ma pare che i possessori del telefono dovranno continuare ad aspettare il major-upgrade. L’OEM asiatico ha rilasciato un nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy A32 5G, sfortunatamente ancora basato su Android 12.

Come riportato da ‘SamMobile‘, in alcuni Paesi europei (Irlanda, Spagna e Regno Unito), le varianti brandizzate del Samsung Galaxy A32 5G stanno ricevendo un aggiornamento con la versione firmware A326BXXS4BVK1, che porta il dispositivo fino alla patch di sicurezza di novembre 2022. La variante 4G del device non ha ancora raggiunto quella 5G per quanto riguarda il livello di sicurezza, ma si spera che la questione cambierà presto. Come già accennato, il nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy A32 5G non porta Android 13 con la One UI 5.0 sul dispositivo. In effetti, è privo di modifiche o miglioramenti ad eccezione delle correzioni per le vulnerabilità di sicurezza risolte dalla patch di sicurezza di novembre, inclusa una che consentiva agli aggressori di estrarre informazioni sulle chiamate da un telefono o tablet Galaxy.

Il nuovo aggiornamento dovrebbe essere disponibile per il Samsung Galaxy A32 5G, sempre che il modello in vostro possesso sia del brand e del Paese giusto: seguite il percorso “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa” per verificarlo adesso (sperando non passi ancora tanto tempo prima che il dispositivo venga aggiornato ad Android 13 con la One UI 5.0, come promesso dal colosso di Seul). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

