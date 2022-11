Manca davvero pochissimo al debutto sul mercato asiatico del nuovo OnePlus 11 5G, con numero di modello CPH2451 e che non giungerà prima del 2023 nei mercati internazionali. Secondo quanto rivelato sul Web, pare che il prossimo smartphone del produttore cinese abbia ricevuto la certificazione Bluetooth SIG. Proseguono, dunque, i rumors su quello che sarà il futuro device top di gamma che debutterà in via ufficiale, insieme alla versione 11 Pro, tra la fine del 2022 e le prime settimane del nuovo anno. Negli ultimi giorni sono emerse anche indiscrezioni su quelle che potrebbero essere le colorazioni della scocca della nuova ammiraglia dell’OEM di Pete Lau. Si è discusso, infatti, di varianti cromatiche come quelle già sfoggiate dal predecessore OnePlus 10 Pro. I colori in questione sono Matte Black e Glossy Green.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche del nuovo OnePlus 11 5G, secondo quanto riferito su Twitter dall’insider Mukul Sharma, il device con numero di modello CPH2451 avrebbe ricevuto la certificazione Bluetooth SIG e con a bordo l’interfaccia OxygenOS 13 basata sul sistema operativo Android 13. Il nuovo smartphone premium dell’azienda cinese dovrebbe presentare: un display AMOLED da 6,7 pollici, con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e con il lettore delle impronte digitali posto sotto lo schermo.

Sotto la scocca dovremmo trovare l’ultimo e potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2, affiancato da 8 o 12GB di memoria RAM, anche se forse potrebbe esserci una variante da 16GB di RAM + 512GB di storage interno. Quanto al comparto fotografico, il nuovo OnePlus 11 5G (oppure Nord) dovrebbe montare lenti da 48MP sviluppate da Hasselblad, insieme ad un teleobiettivo con zoom ottico 2X da 32MP, mentre la fotocamera frontale potrebbe essere da 16MP. Inoltre, l’ammiraglia dovrebbe essere alimentata da una batteria da 5000mAh dotata di supporto alla ricarica rapida cablata da 100W. Insomma, non ci resta che aspettare ulteriori dettagli e informazioni che arriveranno sicuramente nei prossimi giorni.

