In questi minuti non funziona il sito BPER, anche se il disservizio sembra riguardare anche l’app della banca, stando almeno a quanto raccolto in mattinata. Nello specifico, potrebbe trattarsi di traffico intenso per la convergenza degli ex clienti Carige verso questo circuito, stando almeno alle testimonianze che ho avuto modo di raccogliere nel corso delle ultime ore. In realtà, non si tratta del primo disservizio degli ultimi tempi, se pensiamo al fatto che a novembre ci siamo già soffermati su una situazione molto simile all’interno del nostro magazine.

In questi minuti non funziona il sito BPER insieme all’app: problemi forse legati agli ex clienti Carige

Come stanno le cose? A quanto pare dalle 9 di questa mattina non funziona il sito BPER, nell’ambito di un disservizio che coinvolge anche l’app. I problemi in corso potrebbero avere una causa ben precisa, visto che di recente diversi utenti in precedenza legati al marchio Carige stanno convergendo verso questo brand. Quali sono le anomalie che si presentano questa mattina? In alcuni casi la pagina dopo il login appare vuota, mentre in altre circostanza l’autorizzazione via smartphone non va a buon fine e presenta un messaggio di errore.

In aggiunta, riporto che diversi utenti stiano ricevendo il messaggio secondo cui le credenziali sarebbero errate. Nonostante da controlli effettuati questo risulti non veritiero. Insomma, una situazione che sta creando disagi e che con ogni probabilità verrà gestita a breve termine dai tecnici. Come sempre avviene in queste circostanze, è possibile monitorare l’andamento dei problemi in corso in tempo reale su Down Detector. Se non funziona il sito BPER, dunque, nessun timore, visto che questa mattina siete in buona compagnia.

Vi faremo sapere appena ci saranno ulteriori aggiornamenti sul sito BPER che non funziona insieme all’app oggi 28 novembre.