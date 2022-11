Maurizio Lastrico lascerà Don Matteo? Dopo le prime indiscrezioni secondo cui il PM Nardi e il Capitano Olivieri (interpretata da Maria Chiara Giannetta), tornati insieme e più innamorati che mai, avrebbero concluso la loro storyline, l’attore è tornato a parlare sul suo futuro nella fiction.

In un’intervista concessa a Specchio, Lastrico si è detto disponibile qualora la produzione lo chiamasse per riprendere i panni di Marco Nardi. Infatti sembra ci sia stata “una prima telefonata” tra le due parti:

A vincere è sempre il mondo di Don Matteo, la storia funziona al di là dei suoi interpreti. Un ritorno nella nuova stagione? C’è stata una prima telefonata interlocutoria e la volontà di andare avanti è reciproca.

Certo, Anna e Marco ora sono felici. Li abbiamo lasciati pronti a ricominciare da capo. In che modo gli autori di Don Matteo potrebbero gestire questa nuova unione? Maurizio Lastrico ripone piena fiducia nel team di sceneggiatori: “Saranno gli autori a scegliere la formula giusta”, ha spiegato, e poi ha rilanciato: “Se hanno bisogno di me parto seduta stante per Spoleto”.

Prima di tornare eventualmente sul set di Don Matteo 14, l’attore sarà protagonista della prossima serie Sky Original Call My Agent, remake dell’omonima serie cult francese, che vedremo da gennaio 2023. Le vicissitudini di una potente agenzia di spettacolo e le storie dei suoi soci, alle prese con le carriere delle più grandi star del cinema italiano, per un viaggio ironico e dissacrante dietro le quinte del nostro showbiz. Nella versione italiana, infatti, l’agenzia di management di attori al centro del racconto, la CMA (Claudio Maiorana Agency), si sposta da Parigi a Roma, e così le vicende, fra lavoro e vita privata, dei suoi carismatici agenti e dei loro assistenti.

