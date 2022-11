La Vita in Diretta e I Soliti Ignoti non vanno in onda oggi, 28 novembre, e lo stesso faranno nei prossimi giorni. Proprio come è successo per Il Paradiso delle Signore, anche per i due programmi di Rai1 è arrivato il momento di fermarsi per lasciare spazio alle fasi finali dei Mondiali in Qatar. Il pubblico della rete ammiraglia Rai dovrà spesso fare i conti con partite e programmi di approfondimento rinunciando ai volti storici e ai propri programmi preferiti soprattutto a partire da oggi.

Se fino a questo momento si è parlato di qualche cambio di orario e slittamento, da oggi La Vita in Diretta e I Soliti Ignoti non vanno in onda e lo stesso faranno nei prossimi giorni. Proprio come annunciato da Alberto Matano venerdì pomeriggio, il suo programma lascerà spazio ai Mondiali e rimarrà in pausa tutta la settimana, e oltre, fino al 7 dicembre, tornando in onda un po’ in anticipo rispetto a Il Paradiso delle Signore.

Questa non sarà l’unica pausa per La Vita in Diretta che a ridosso delle vacanze natalizie subirà un altro stop per via dell’arrivo de Lo Zecchino d’Oro su Rai1.

Sarà quindi una programmazione un po’ altalenante quella de La Vita in Diretta, ma cosa ne sarà de I Soliti Ignoti? Il programma dell’access prime time di Rai1 condotto da Amadeus si fermerà a partire da oggi, 28 novembre, e tornerà al termine dei Mondiali di calcio. Al momento sembra che l’unica a rimanere salda nel pomeriggio di Rai1 è Serena Bortone che con il suo Oggi è un Altro Giorno continuerà ad andare avanti senza interruzioni o, magari, subendo qualche piccola modifica di orario. Il resto lo scopriremo solo strada facendo.