Purtroppo non giungono notizie rassicuranti dal Mondiale in Qatar: Kim Min-jae, difensore centrale del Napoli e della Corea del Sud, durante lo scorso match di esordio contro l’Uruguay ha accusato un problema al polpaccio e oggi sarebbe in forte dubbio per la seconda gara del girone contro il Ghana. Si tratta di un infortunio piuttosto delicato che, se forzato, potrebbe condurlo anche ad uno stiramento. Tuttavia, il commissario tecnico della Nazionale, Paulo Bento, avrebbe preso una decisione in vista della gara in programma oggi, lunedì 28 novembre, alle 14.00 (ora italiana).

L’edizione giornaliera del quotidiano la ‘Gazzetta dello Sport’ ha messo in allerta circa il delicato infortunio al polpaccio subito da Kim Min-jae. Le condizioni del difensore del Napoli sono da valutare, il polpaccio è un muscolo delicato ed un possibile stiramento lo porterebbe a dire addio al Mondiale e preoccupare anche il club azzurro, malgrado manchi oltre un mese all’inizio della seconda parte del campionato. Ad ogni modo, come riporta la rosa, il CT della Corea del Sud farà di tutto pur di far scendere in campo contro il Ghana il centrale azzurro. Ad oggi, sia la società partenopea che il tecnico Luciano Spalletti sono in attesa di comprendere gli sviluppi su Kim.

Il CT Paulo Bento, nel corso della conferenza stampa pre-partita, ha spiegato che le condizioni fisiche del giocatore del Napoli non sono delle migliori e che la scelta di schierarlo sarà presa solamente all’ultimo momento. Ad ogni modo, Kim vuole giocare la gara di oggi contro il Ghana ed aiutare i propri compagni a conquistare una vittoria che sarebbe importante in termini di classifica, considerato che poi l’ultima gara, quella decisiva, sarà contro il Portogallo di CR7. Il difensore azzurro, in questi giorni, avrebbe anche scambiato messaggi con il medico del Napoli, Raffaele Canonico, rassicurando quest’ultimo sul problema al polpaccio.

Continua a leggere su optimagazine.com