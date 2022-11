Fiorello a Sanremo 2023? Sì, no, forse. Si diceva di no, poi di sì, ora fa chiarezza lo showman… o forse fa ancora più confusione. Fiorello a Sanremo 2023 non ci sarà. Non sarà presente sul palco con Amadeus, ma poi svela che invece ha in programma qualcosa.

Sarà un’assenza molto presente, dunque, la sua. Ufficialmente, Fiorello non sarà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo in occasione del prossimo Festival della Canzone Italiana ma ci sarà ugualmente qualcosa che lo coinvolgerà. Il Mattatore sta preparando “delle cose”, insieme all’amico di vecchia data, Amadeus, confermato nuovamente alla guida della kermesse canora come direttore artistico e presentatore delle 5 serate.

In ogni serata, Amadeus sarà accompagnato sul palco da co-conduttori e co-conduttrici. Tra questi, però, non è previsto Fiorello, almeno per quanto se ne sa alla data odierna.

Fiorello intanto approda su Rai2 con Viva Rai2 – dal 5 dicembre – e nel corso della presentazione ufficiale del programma che gli consente di tornare in televisione con uno show tutto suo, anticipa anche qualcosa su Sanremo. Fiorello a Sanremo 2023 cosa farà?

“Non sarò presente”, dice. Perché “Per uno che fa il mio mestiere, l’intrattenitore, non si fa mai per tre volte di fila”. Ma lo farà per Amadeus: “Io solo per amicizia con Amadeus ci sarò in qualche modo, faremo delle cose”, le sue parole.

Massimo riserbo sulle “cose” che Amadeus e Fiorello presenteranno al pubblico ma una cosa è certa: seppur assente a Sanremo 2023, Fiorello si farà sentire in qualche modo, forse in un modo originale al momento al vaglio della direzione artistica. Del resto, ha sempre dimostrato di saper sorprendere.

