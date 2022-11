Sono stati annunciati i primi concerti di Morgan nel 2023. Sul finire del 2022 si aggiungono nuovi appuntamenti dal vivo alla tournée dell’artista, che proseguirà per tutto il 2023.

Uno show unico, un tripudio di musica, cultura e narrazione, per una full immersion nel passato e presente di Morgan è ciò che bisogna aspettarsi dai suoi spettacoli. Riduttivo chiamarli concerti: Morgan sul palco regala al suo pubblico un vero e proprio show a tutto tondo, alla scoperta della sua musica, della sua arte, ma anche all’insegna della storia della musica.

I concerti di Morgan nel 2022

Nelle prossime settimane, sono 6 show in programma per Morgan. Martedì 29 novembre, l’artista si esibirà a Funero per poi fare tappa – l’8 dicembre – a Casalgrande (RE). Il 9 dicembre sarà ad Orvieto (TR) e il 16 dicembre a Taormina (ME). Il 17 dicembre, Morgan è atteso a Otranto (LE) e il 18 dicembre a Ceglie Messapica (BR).

Mar 29 Novembre • Cuneo, Teatro Toselli

Gio 8 Dicembre • Casalgrande (RE), Teatro Fabrizio De André

Ven 9 Dicembre • Orvieto (TR), Teatro Mancinelli

Ven 16 Dicembre • Taormina (ME), Festival Pasoliniana / Palazzo dei Congressi

Sab 17 Dicembre • Otranto (LE), Hotel ai Basiliani

Dom 18 Dicembre • Ceglie Messapica (BR), Teatro Comunale

I concerti di Morgan nel 2023

I concerti di Morgan nel 2023 partono l’8 gennaio, quando l’artista è atteso per uno spettacolo a Tempio Pausania (SS).

Dom 8 Gennaio • Tempio Pausania (SS), Teatro del Carmine

Il calendario 2023 è in continuo aggiornamento.

