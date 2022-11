Clizia Incorvaia contro Wilma Goich e Patrizia Rossetti al Grande Fratello Vip? Proprio poche ore dopo lo sfogo della bella influencer siciliana, ecco che arriva l’annuncio ufficiale della sua presenza in trasmissione già questa sera, cosa succederà e cosa farà la siciliana nella casa più spiata d’Italia? A quanto pare la bella Clizia Incorvaia non avrà solo modo di tornare nella casa in cui ha trovato l’amore, Paolo Ciavarro, ma avrà anche modo di parlare con sua sorella, entrata nella casa per portare un po’ di pepe nella coppia formata da Edoardo e Antonella, cosa avrà da dirle Clizia?

In realtà qualcosa la sappiamo già visto che Clizia Incorvaia nei giorni scorsi si è scagliata contro Wilma Goich, Patrizia Rossetti e non solo loro. Le donne della casa, a suo dire, sono un ‘brutto esempio di donne’ proprio per come stanno trattando sua sorella colpita dal ‘branco’:

“Se non fosse stata mia sorella avrei speso lo stesso delle parole perché sono un brutto esempio di donne, sono proprio le tipiche donne che odiano altre donne, un cattivissimo, bruttissimo, spregevole messaggio che sta passando in televisione. Se non ci piace qualcuno, non c’è bisogno di screditare e di spendere per lei le più brutte parole”

Come se non bastasse, Clizia Incorvaia si è detta un po’ preoccupata per la situazione psicologica della sorella tanto da ammettere che lei non avrebbe resistito tanto: “La vedo infatti un po’ più spenta e sono anche preoccupata da sorella perché sento la sua sofferenza. Io non avrei retto, sono onesta. Lei è bravissima, ha tenuto botta finora dinanzi a provocazioni molto forti”. Questa sera entrerà nella casa per darle forza in questo momento un po’ complicato, avrà modo di attaccare le sue ‘nemiche’?