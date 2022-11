L’offerta DAZN Plus di 3 mesi a 79,90 euro è tornata adesso a disposizione su Amazon: nella giornata di ieri, sabato 26 novembre, c’era stato un mezzo black-out che ha impedito agli utenti di finalizzare all’acquisto al prezzo riservato dalla promozione di cui sopra (lo sconto ulteriore di 20 euro, in genere applicato automaticamente poco prima della fase di pagamento, non compariva, lasciando l’importo della carta digitale a 99,90 euro). Vi avevamo parlato in questo articolo dedicato di tutta la faccenda, spiegandovi nel dettaglio quel che stava accadendo e non avendo trovato nemmeno i dovuti riscontri presso l’assistenza tecnica relativa delle rispettive società.

Un errore che non sappiamo da cosa sia scaturito, ma che adesso, per fortuna, pare essere rientrato (noi personalmente questa mattina siamo riusciti ad ultimare l’acquisto a 79,90 euro, anche se consigliamo comunque di affrettarsi se seriamente interessati all’offerta DAZN Plus di 3 mesi a 79,90 euro visto quanto accaduto nelle scorse ore, non potendovi dare la certezza matematica che il malfunzionamento riscontrato ore fa non possa ripresentarsi, lasciandovi ancora una volta a secco). La promozione dovrebbe restare attiva fino al 28 novembre, salvo proroghe (dato l’accaduto non è detto non sia estesa ad un’ulteriore giornata, anche se è solo un’ipotesi priva di conferme ufficiali).

Quello che conta è solo una cosa, ovvero che l’iniziativa promozionale sia tornata disponibile dopo un breve periodo di interruzione, dovuto a chissà che cosa (non è rilevante conoscerne le cause a questo punto, soprattutto visto l’epilogo felice della vicenda che consentirà a tanti utenti di approfittare dell’offerta assai vantaggiosa). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

