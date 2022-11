A Verissimo le parole di Stash su Giulia Belmonte: “Un miracolo che mi migliora”.

Due figlie e una tournée estiva molto impegnativa, che ha messo a dura prova le sue pore di sonno. “Un po’ di occhiaie per il sonno mancante”, ma Stash sta bene ed è felice, felicemente papà di Grace, che festeggerà due anni il 3 dicembre, e di Imagine che invece ha solo pochi mesi.

Stash sta vivendo questo particolare momento della sua vita con una carica particolare:

“Hai tanto boost dal punto di vista emotivo e un pochino di sonno in meno ma alla fine siamo abituati a dormire poco di notte noi che facciamo tournée da sempre. Ultimamente è stato un tour de force, pensa che io ero in tour e Imagine nasceva proprio ad agosto, il mese in cui si lavora di più con le tournée. Facevo avanti e indietro da Pescara”, ha detto.

Le parole di Stash su Giulia Belmonte

Nella vita di Stash Fiordispino dei The Kolors, ad un certo punto è entrata per caso Giulia Belmonte. I due hanno dato alla luce due bambine ma, per ora, hanno deciso di non sposarsi. I due sono protagonisti il 27 novembre per la prima volta di un’intervista congiunta in un programma TV e hanno scelto proprio il salotto di Verissimo, di Silvia Toffanin.

Giulia è per Stash “un miracolo, riesce a farmi essere migliore; da quando è arrivata lei è stato tutto più bello”. Poi la presenta e la introduce in studio a Verissimo. “Sento di essere migliorato con lei accanto ma anche con le piccole, con queste due poesie che ci sono state regalate“, aggiunge il cantante, che si perde nel raccontare qualche episodio simpatico condiviso con le sue bambine e con la sua compagna, incluso qualche falso allarme mentre Giulia era in dolce attesa.

Un maschio? Mai dire mai, Stash non è così convinto di fermarsi a due figli.

Il ricordo della nonna

Stash ha da poco perso la nonna, che non ha conosciuto Imagine. La nonna è stata una figura molto importante nella sua vita e gli ha lasciato un insegnamento fondamentale:

“Chi si esalta sarà umiliato, chi si umilia sarà esaltato”, nel sottolineare l’importanza di restare “con i piedi per terra”. “Nel contesto in cui mi trovo è una cosa da tenere sempre a mente”, sottolinea Stash. Poi spiega di sentirsi molto fortunato quando i fan gli chiedono foto o altri momenti da trascorrere insieme firmando autografi: è per loro che riesce a vivere di musica e con loro si intratterrà sempre volentieri.

“Quando le persone mi chiedono la foto e mi ringraziano, io rispondo: “Grazie a te””, una filosofia – questa – figlia dell’insegnamento dei suoi genitori e dei suoi nonni, perché senza tutte le persone che lo seguono, il percorso artistico di Stash non esisterebbe.

I The Kolors

A Verissimo c’è spazio anche per parlare della band che Stash guida ormai da diversi anni: i The Kolors. Hanno suonato per tutta l’estate, in lungo e in largo per la penisola, proprio mentre Imagine stava per vedere la luce. Per Stash il percorso musicale con il gruppo resta fondamentale, un punto fermo nella sua vita che la sua nuova vita da papà non ha mai messo in discussione.

Linfa vitale, per Stash, la musica resta una colonna portante della sua vita.

Di recente, però, c’è stato un cambiamento nella band. I The Kolors sono infatti tornati alla formazione originale: Daniele Mona ha abbandonato la band preferendo una strada diversa. Non verrà sostituito e l’abbandono del gruppo non ha mai messo in discussione il rapporto fraterno che comunque resta tra lui e Stash.