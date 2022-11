Continua la lunga cavalcate di offerte che ci porterà al Cyber Monday Amazon di domani 28 novembre: chi punta a sfruttare un vero affare per quanto riguarda la categoria smartphone avrà ancora pane per i suoi denti fino alle 23:59 di domani. Nella fattispecie, in questo approfondimento, le promozioni di riferimento riguardano due dispositivi Xiaomi Redmi con il prezzo al loro minimo storico. Per ognuno di essi, in effetti, basteranno meno di 90 euro, sempre che non si lascino sfuggire le ultime scorte disponibili.

L’occasione più conveniente di tutte valida anche per il Cyber Monday Amazon mette al centro l’esemplare Xiaomi Redmi 9A. Il dispositivo entry level ha tutto quanto serve a chi non ha molte pretese: i 2 GB di RAM si accompagnano ad una memora interna da 32 GB, ma espandibile. Lo schermo è da 6.53 pollici e sotto la scocca c’è un processore Mtk Helio G25 Octa Core, La fotocamera principale ha un unico sensore da 13 MP e la batteria è da 5000 mAh. L’attuale prezzo del dispositivo scende a 84,90 euro dai 119 euro di valore attuale di listino. La spedizione sarà celere, vista la consegna prevista non oltre mercoledì 30 novembre.

La seconda occasione di scena tra le offerte Cyber Monday Amazon è quella per lo Xiaomi Redmi A1. Il processore MediaTek Helio A22 si accompagna a 2 GB di RAM. Anche in questo secondo caso, il display del telefono è davvero importantge con diagonale uguale a 6.53 pollici, mentre la batteria ha sempre un amperaggio pari a 5000 mAh. La capacità di memoria è pari a 32 GB ma lo storage è comunque espandibile. Il costo attuale di questa soluzione scende a 84,40 euro rispetto ai 97 euro di listino. La consegna del prodotto sarà immediata e non andrà oltre il 30 novembre.

