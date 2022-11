NCIS Los Angeles 13 e Bull 6 tornano in onda su Rai2 domenica 27 novembre. Le due serie crime saranno trasmessa sempre ogni domenica in prima serata.

Si parte dall’episodio 13×15 di NCIS Los Angeles dal titolo Ultimo scatto, di cui vi riportiamo la sinossi:

La fotografa della Marina Andrea Bishop ha ripreso un furgone mentre rubava dei materiali alla base degli armamenti di Seal Beach. Mentre l’NCIS indaga sul caso, l’agente Rountree e sua sorella Jordyn sono vittime dell’ennesimo episodio di pregiudizi razziali da parte delle forze dell’ordine, che li fermano ad un posto di blocco e li maltrattano solo per il colore della loro pelle…

A seguire l’episodio 13×16 sempre di NCIS Los Angeles intitolato Sergente capo Boomer:

Il sergente capo Boomer, un cane militare appartenente al corpo dei Marine, viene rapito. La sua ex addestratrice e padrona Mary Smith ne denuncia la scomparsa e sospetta del suo ex compagno. Sam collabora con la squadra ma ben presto deve occuparsi del padre.

Andranno poi in onda due episodi di Bull: si comincia con il 6×18 intitolato Il migliore:

Bull mette da parte i suoi rancori personali per aiutare il viceprocuratore Reilly, che qualche puntata fa aveva cercato di farlo finire in prigione per corruzione di giuria, a consegnare alla giustizia uno dei più pericolosi narcotrafficanti del mondo.

A seguire, l’episodio 6×19 dal titolo Aperture:

Con Bull messo ko da un mal di schiena, Marissa e Chunk sono costretti a gestire da soli la difesa di un’amica di Marissa. CEO dell’azienda tecnologica di sua proprietà, la donna è accusata di molestie sessuali ai danni di uno dei suoi impiegati.

NCIS Los Angeles 13 e Bull 6 tornano in onda domenica 4 dicembre. Di NCIS Los Angeles 13 saranno proposti altri due episodi, il 13×17 e il 13×18; nel primo: l’NCIS aiuta l’ufficiale dell’intelligence navale Akhil Ali a localizzare un collega scomparso mentre reclutava risorse straniere come fonti di intelligence. Callen e Nate Getz rintracciano un uomo che Callen crede fosse presente per il suo addestramento; nel secondo: l’NCIS indaga sull’omicidio di una donna impiegata nel programma di difesa missilistica della Marina e sul suo collegamento con la tecnologia missilistica rubata. Inoltre, un severo assistente sociale stressa Deeks e Sam discute sulla vendita della sua barca.

Di Bull anche andranno in onda due episodi, il 6×20 e il 6×21. Nel primo, Bull si libera dallo stress a cui è sottoposto da mesi quando un misterioso pacco lo fa perdere i sensi per ore, lasciandolo senza alcun ricordo dei suoi movimenti. Nel secondo, quando Bull si occupa della difesa per omicidio negligente di un proprietario di un edificio accusato di aver ucciso gli inquilini per avvelenamento da monossido di carbonio, il caso sconvolge la TAC fino al midollo.

L’appuntamento con NCIS Los Angeles 13 e Bull 6 su Rai2 è alle 21:05.

