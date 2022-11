JIMI HENDRIX è nato il 27 novembre 1942 e ha abbandonato il pianeta terra il 18 settembre 1970. Aveva 27 anni. Ancora oggi è considerato il più grande chitarrista della storia Rock. Io penso sia l’Artista più importante che la musica moderna abbia avuto.

Anche se non aveva fiducia nelle sue doti di cantante, Jimi aveva una voce unica e perfetta per la sua musica. I testi che scriveva sono avanti anni luce quelli che c’erano nel suo tempo e quasi tutti attuali ancora oggi. A Jimi piaceva Bob Dylan e fece una strepitosa versione della sua “All along the watchtower” ma le poesie in musica di Hendrix erano nettamente superiori a quelle ermetiche di Bob.

Jimi fece anche il brano più politico di protesta mai creato, ed era solo musicale. A Woodstock suonò l’inno americano “Star spangled banner” dove faceva urlare la sua chitarra per farle imitare sibili e scoppi di bombe. Era la sua protesta contro la guerra in Vietnam che che Stati Uniti non gli pedoneranno mai.

Jimi ha fatto in modo che io, acquistando la sua bianca Fender Stratocaster che aveva suonato a Woodstock all’asta di Sotheby’s il 25 aprile 1990, la sottraessi a una speculazione che l’avrebbe probabilmente portata a girare come trofeo in vari ristoranti o a casa di una star. Dopo due anni mi ha fatto arrivare un altro messaggio che ha portato la chitarra a tornare a casa, a Seattle, città natale di Jimi, dove è in mostra al museo Experience a lui dedicato.

Ho deciso di registrare questo video, dove leggo parti tratte dai testi di Hendrix e consiglio la sua discografia essenziale.

Buon compleanno Jimi

