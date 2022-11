La settimana dedicata al Black Friday 2022 di Amazon sta giungendo al termine (domani 28 novembre ultimo giorno) e quindi occorre fare presto per usufruire delle fantastiche offerte. Se siete in cerca di un nuovo smartphone con sistema operativo Android e con un buon rapporto qualità/prezzo, allora non fatevi scappare la promozione al minimo storico del Google Pixel 6a 5G. Il dispositivo del colosso di Mountain View è infatti in super sconto del 28% al prezzo di soli 331,60 euro (invece di 459 euro di listino) e nella colorazione Verde Salvia. È venduto e spedito dall’e-commerce e, per i clienti Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Inoltre, per questo prodotto sono disponibili due modalità di pagamento: in un’unica soluzione oppure in 5 comode rate mensili di Amazon da 66,32 euro ognuna.

Vediamo insieme le principali caratteristiche e specifiche tecniche: il Google Pixel 6a presenta un display FHD+ da 6,1 pollici e con frequenza di aggiornamento fino a 60 Hz. Sotto la scocca troviamo il veloce e reattivo processore Google Tensor, il primo chip realizzato da Google appositamente per Pixel e che rende il telefono ultra intelligente, sicuro e potente. Le app si avviano all’istante, le pagine e le immagini si caricano subito e tutto funziona nel verso giusto. Il chipset è affiancato da 6GB di memoria RAM e 128GB di spazio di archiviazione UFS 2.2.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il device mostra sulla scocca posteriore una doppia fotocamera con sensore principale Sony IMX363 Dual Pixel da 12,2MP con PDAF e OIS e un sensore ultra-grandangolare IMX 386 da 12MP. Il Google Pixel 6a, oggi in super offerta Black Friday su Amazon, possiede la connettività 5G dual SIM, VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e una porta USB-C. Il tutto è alimentato da una batteria da 4400mAh dotata di supporto alla ricarica rapida via cavo da 18W.

