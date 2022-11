Passata la “sbornia” da Black Friday, è il caso di sottolineare quando è il Cyber Monday per cercare di approfittare ancora di qualche offerta. Le occasioni non mancheranno su Amazon e anche alcune tra le principali catene di elettronica operanti in Italia come Mediaworld e Unieuro si muoveranno certamente per proporre i loro sconti.

Appuntamento tra un paio di giorni

Per chiarire quando è il Cyber Monday dobbiamo rifarci all’appuntamento pregresso del Black Friday. Mentre quest’ultimo ricorre il primo giovedì successivo al Giorno del Ringraziamento e per quest’anno è capitato (appunto) ieri 25 novembre, proprio il Cyber Monday si posiziona 3 giorni dopo, ossia il lunedì successivo.

Da sempre il Cyber Monday si propone come l’opportunità di approfittare di sconti relativi soprattutto al mondo dell’elettronica, dunque in particolare smartphone, TV, computer e altri dispositivi smart per la vita di tutti i giorni e per il lavoro. Le promozioni durano sempre un giorno solo, dunque nel caso di quest’anno, non sarà possibile approfittare di ulteriori risparmi dopo la mezzanotte di lunedì.

Cosa hanno in serbo Amazon, Mediaworld, Unieuro

Il Cyber Monday Amazon sarà di scena lunedì 28 novembre anche se il noto store non utilizza questa specifica denominazione per i suoi ulteriori sconti. Oramai da lunedì 21 novembre, è di scena la settimana del Black Friday che si concluderà proprio alle 23.59 del Cyber Monday e non prima. Verrà dunque garantito ancora il massimo risparmio su prodotti di elettronica ed in particolare, come sempre, per i dispositivi proprio a marchio Amazon.

Il Cyber Monday Mediaworld è stato annunciato attraverso la pagina dedicata del sito ufficiale della catena. Gli sconti riguarderanno la telefonia, la categoria dei computer, il gaming e ancora le TV e i grandi e piccoli elettrodomestici. Il grosso delle offerte si concentrerebbe solo online, piuttosto che nei negozi fisici.

Per finire, il Black Friday Unieuro non è stato espressamente annunciato dalla catena: le promozioni della settimana del Black Friday si concluderanno difatti domenica 27 novembre. Difficile credere tuttavia che la catena non provveda a nessuna promozione. Come accaduto negli anni scorsi, ci attendiamo il lancio di una vendita speciale solo per lunedì 28 novembre, magari con il taglio dell’IVA su molti prodotti ma sempre e solo online e non nei negozi.

