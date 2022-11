Fino al 28 novembre su Amazon doveva essere possibile acquistare una carta pregata DAZN Plus di 3 mesi a 79,90 euro invece di 119,97 euro (prezzo di listino originale della piattaforma dello sport in streaming), come annunciato sul sito ufficiale di DAZN e cosa di cui vi avevamo parlato anche noi in questo articolo dedicato. Si tratta dell’offerta Black Friday 2022 di DAZN, attivabile, come detto, fino al 28 novembre, giorno del prossimo Cyber Monday. Peccato che, per nostra personale esperienza (anche confermata da altri utenti), su Amazon la carta prepagata DAZN Plus di 3 mesi a 79,90 euro non risulti più disponibile, nel senso che lo sconto che sarebbe dovuto apparire automaticamente nella pagina di Amazon prima della conferma del pagamento (vedete l’immagine sotto, ndr.) non figura più e l’importo da corrispondere resta di 99,90 euro (fino all’altro ieri nessun problema, il costo veniva in automatico aggiornato alla cifra di 79,90 euro nel riepilogo dell’ordine, poco prima di finalizzare il pagamento).

Come sopra detto, non siamo gli unici ad aver riscontrato il problema, che pare si stia palesando in questo momento anche per conto di alcuni utenti che hanno operato da altri PC e su altri account Amazon. Abbiamo provveduto a contattare l’assistenza clienti di Amazon, che ci ha rimandato all’assistenza clienti di DAZN, che, a propria volta, ci ha rimandato ad Amazon: potrebbe banalmente trattarsi di un errore di sistema nella piattaforma dell’e-commerce o di una momentanea sospensione dell’erogazione dell’offerta da parte di DAZN (magari la promozione è limitata ad un certo numero di codici): non è dato saperlo, almeno per adesso.

Speriamo che il disguido possa essere felicemente superato da qui al 28 novembre per dare modo agli utenti interessati di cogliere la promozione, davvero molto vantaggiosa. Attendiamo riscontri da parte di DAZN e/o di Amazon per meglio capire cosa esattamente stia accadendo, fiduciosi che verrà fatta luce sulla questione. Nel caso in cui abbiate riscontrato anche voi lo stesso problema lasciateci un commento nel box qui sotto, così da capire se si tratti di una defezione che sta riguardando solo noi e pochi altri o se c’è un problema di carattere generale da risolvere.

