L’ex Suor Cristina torna a Verissimo dopo una settimana di pettegolezzi e di articoli a lei dedicati. Chi ha seguito la trasmissione di Silvia Toffanin sa bene di cosa stiamo parlando mentre tutti gli altri hanno conosciuto Cristina Scuccia grazie alla sua voce e al successo ottenuto prendendo parte a The Voice 2014. Adesso, 8 anni dopo, la ritroviamo in televisione con lunghi capelli ricci, trucco, piercing e senza velo, pronta ad aprirsi a nuove avventure e non solo canore.

Lei stessa a Verissimo ha ammesso: “Sono stata fidanzata con Gesù in passato. Credo nell’amore, ma non è una cosa che sto considerando adesso. Gli spasimanti? Non ti nego che senza abito, qualcuno si è avvicinato andando in giro. Se poi arriva l’amore non posso fermarlo…Insomma, ho cambiato l’abito, ma sono sempre focosa, giocosa e il canto è ancora nei miei programmi. Sto cercando di portare i tacchi e sono un po’ scomposta”.

La sua partecipazione a Verissimo la scorsa settimana ha destato scalpore tanto che la conduttrice ha deciso di riportare l’ex Suor Cristina al suo cospetto per raccontare al pubblico questi giorni di furore, polemiche e commenti compresi quelle delle suore Orsoline di cui faceva parte. In un primo momento sembrava che le Sorelle si fossero trincerate dietro un muro di silenzio ma poi, con una nota stampa inviata dall’ufficio stampa di Cristina Scuccia, hanno spiegato:

“Mi dispiace che la stampa nella difficoltà di dare risposte al telefono abbia colto distacco e indifferenza da parte nostra per la scelta di Cristina. Siamo certamente dispiaciute di non averla più tra noi, ma comprendiamo e rispettiamo la sua decisione e le auguriamo tutto il bene possibile per il suo cammino. La sentiremo sempre una nostra sorella e l’accompagneremo con l’affetto e con la preghiera”.

Toccherà proprio all’ex Suor Cristina prendere posto nel salotto di Verissimo oggi pomeriggio per rispondere a tutti e commentare la risposta delle suo ex sorelle, prossima tappa per lei sarà quella del Grande Fratello Vip o di Sanremo 2023?