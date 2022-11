Negli ultimi tempi in molti si chiedono cosa significa il cerchio verde intorno alle foto profilo WhatsApp di amici, familiari e conoscenti ben visibile nella lista delle chat del servizio di messaggistica. Il particolare elemento grafico non compare per tutti ma solo per alcuni ed è dunque il caso di specificare quale sia l’elemento discriminante che lo rende visibile o meno.

La comparsa di questo dettaglio forse sarà stata notata dai più negli ultimi tempi ma la specifica funzione ha una lunga fase di sviluppo in beta precedente anche al periodo estivo di questo 2022. Per chi ancora non ci avesse fatto caso, potrà capitare di vedere un semplice cerchio verde a contorno della foto profilo di qualcuno che ci ha appena scritto in chat per salutarci o comunicarci qualsiasi cosa. L’effetto finale, agli occhi degli utenti, sembra essere una sorta di evidenziazione e in effetti andrebbe così interpretata, in particolare in riferimento alle storie pubblicate da quell’interlocutore.

Per capire cosa significa il cerchio verde intorno alle foto profilo WhatsApp dobbiamo semplicemente far presente che l’evidenziazione comparirà nel momento in cui un contatto che ci ha appena scritto in chat privata ha anche pubblicato una storia personale. In pratica, l’intento della funzione è quello di spingere il ricevente non solo a chattare con il proprio amico e conoscenze ma anche andare a verificare le storie da lui condivise. Non a caso, andando proprio nella sezione storie di WhatsApp, gli ultimi stati saranno tutti evidenziati con l’ormai ben noto cerchio verde.

Dopo aver chiarito esattamente cosa significa il cerchio verde intorno alle foto profilo WhatsApp, possiamo senz’altro ipotizzare che l’intento degli sviluppatori sarà stato quello di incentivare la visione degli stati con un reminder abbastanza efficace, anche nell’ottica di spingere poi indirettamente chiunque a condividere nuovi contenuti attraverso lo stesso strumento.

Continua a leggere su optimagazine.com