Il Black Friday non è completamente alle spalle ed è possibile approfittare ancora delle offerte Fire Stick sul noto store Amazon. Della versatilità del dispositivo si è parlato molto, anche in vista dell’imminente switch off al nuovo digitale terrestre: l’occasione di avere dunque il prodotto al suo prezzo più basso è per questo motivo un’occasione proprio da non perdere. Considerando poi che tutti i modelli del device, da quello base a quello più avanzato, sono in promozione c’è pure da dire che ogni aspettativa hi-tech sarà soddisfatta.

Chi punta al modello di Fire Stick più economico ma pur sempre funzionale avrà a disposizione la variante Lite. Questa ha sempre il telecomando vocale Alexa ma senza comandi per la TV (mancanza del tutto trascurabile in molti casi). Lo streaming dei contenuti è comunque in HD e questa alternativa ora costa 19,90 euro, anziché 29.90 euro.

Per chi ambisce ad un modello di Fire Stick superiore, tra le offerte Black Friday Amazon valide fino a lunedì 28 novembre, c’è pure l’esemplare standard con telecomando vocale Alexa e comandi per la TV. Anche in questo secondo caso lo streaming è in HD e il prezzo finale della soluzione è di poco superiore a quello della variante precedente, ossia 22,99 euro anziché i canonici 39,90 euro.

Per finire, tra le ultimissime offerte del Black Friday Amazon non manca neanche la proposta scontata per la FIre Stick 4K. Quest’ultima riceve i comandi vocali per Alexa, ha i tasti di controllo per la TV e rispetto ai modelli precedenti permette la visione dei contenuti alla massima risoluzione del 4K. Il prezzo attuale del modello è di soli 27,99 e non più 59,90 euro.

