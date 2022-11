Il fantastico Apple Watch Series 6 (modello GPS + Cellular), dotato di un elegante cinturino dorato in maglia milanese e con cassa in acciaio inossidabile color oro da 44mm, è in super sconto del 31%. Lo smartwatch del colosso di Cupertino è disponibile oggi, sabato 26 novembre, su Amazon all’imperdibile offerta di 579 euro (invece di 839 euro di listino). Si tratta di un prezzo al minimo storico mai visto per questo orologio fino ad oggi sull’e-commerce. Il dispositivo è venduto e spedito dall’azienda di commercio elettronico statunitense, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi per i clienti iscritti al servizio Prime; inoltre, per l’acquisto di questo prodotto vi sono due modalità di pagamento: in un’unica soluzione e in 5 comode rate mensili di Amazon da 115,80 euro ognuna.

L’ Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 44 mm) presenta un display Retina always-on 2,5 volte più luminoso alla luce del giorno, anche quando il polso è rivolto verso il basso. Con questo modello è possibile inviare messaggi e trovare indicazioni stradali, il tutto senza l’utilizzo degli smartphone. Con Apple Watch si può misurare ogni giorno quanto ci si muove, i progressi compiuti si possono controllare direttamente nell’app Fitness su iPhone ed è possibile registrare ogni vostro allenamento, tra cui: corsa, camminata, bicicletta, yoga, nuoto e ballo. L’orologio è swimproof e si può sincronizzare musica, podcast e audiolibri.

L’ Apple Watch Series 6, oggi in super offerta su Amazon, risulta un tracker perfetto per il monitoraggio della salute: infatti, il dispositivo tiene traccia dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e può controllare il ritmo cardiaco con l’app ECG (elettrocardiogramma) quando e dove si vuole. L’orologio integra il chip S6 SiP ed è fino al 20% più veloce rispetto al processore che troviamo a bordo dei modelli Series 5. Questo modello di Apple Watch richiede iPhone 6s o successivo con sistema operativo iOS 14 o successivo.

