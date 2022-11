WindTre sta provvedendo ad inserire una clausola per gli aumenti dovuti all’inflazione all’interno dei contratti dei già clienti della sua rete mobile. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, l’operatore unico vuole avvalersi della clausola ISTAT, che prevede l’aumento, a partire dal 2024, dei costi mensili delle proprie offerte a seconda del tasso di inflazione vigente. Si tratta di una modifica delle Condizioni Generali di Contratto, che è già stata prevista per tutti i nuovi contratti di rete fissa e di rete mobile sottoscritti a partire dal 21 novembre 2022, attraverso cui il gestore telefonico ha iniziato la propria indicizzazione dei prezzi all’inflazione.

Gli utenti informati non potranno che prendere atto della modifica ed accettare il fatto che, da gennaio 2024, in caso di variazione annuale positiva dell’indice nazionale dei costi di consumo FOI nel mese di ottobre dell’anno antecedente, WindTre può incrementare il prezzo del canone mensile delle proprie offerte di una cifra percentuale equivalente alla variazione dell’indice o comunque pari almeno al 5% se tale variazione risultasse inferiore alla suddetta percentuale.

I già clienti, diversamente da quanto predisposto da quanti hanno sottoscritto un’offerta mobile a partire dal 21 novembre 2022, che subiranno la rimodulazione potranno anche non accettarla esercitando il diritto di recesso o passando ad un altro provider entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione via SMS. Nel caso, le modalità da seguire sono quelle classiche previste per le rimodulazioni: raccomandata A/R, PEC, servizio clienti, sito ufficiale o punti vendita, specificando sempre come causale ‘modifica delle condizioni contrattuali’. Ricordate comunque che gli aumenti legati all’inflazione non entreranno in vigore prima di gennaio 2024. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

