Originariamente conosciuto col nome di cicoria selvatica, è una verdura antichissima, che negli anni, in seguito a trasformazioni e innesti per poterlo coltivare e conservare megli, ha assunto la forma che conosciamo oggi e che è un ingrediente immancabile nella cucina italian. Parliamo del radicchio rosso, utilizzatissimo in tante ricette e apprezzato anche per le due notevoli proprietà nutritive e benefiche.

Il radicchio rosso è un prodotto tipico del Nord Est dell0Italia. Risale al 1500 la sua apparizione, a Dosson, nel trevigiano. Proprio a Treviso l’agronomo Giuseppe Benzi, dell’Associazione Agraria Trevigiana, consacrò questo prezioso alimento nel 1900 con la prima mostra totalmente dedicata al radicchio rosso.

In Italia conosciamo tre qualità di radicchio rosso:

Radicchio rosso trevigiano, le cui foglie sono strette e allungate, con un sapore amarognolo, è originario della provincia di Treviso e ha il sigillo IGP.

Radicchio rosso di Chioggia, con cespo tondo, foglie di colore rosso e bianco ed è caratterizzato da un sapore più aspro.

Radicchio rosso di Verona, caratterizzato da un gusto amaro dato dalla parte rossa delle foglie e retrogusto dolciastro dovuto alle venature bianche.

Perché il radicchio rosso fa bene alla salute

Il tipico colore rossastro di questa verdura è dovuto alle antocianine, composti fenolici che hanno effetto benefico sul cuore. Alcuni studiosi sostengono che il consumo regolare di questo alimento riduca il rischio di malattie cardiache del 30% e di infarto del 45%.

Il radicchio rosso è un alimento ipocalorico. Contiene solo 19 calorie per 100 grammi di prodotto. Dunque è consigliatissimo a chi deve seguire una dieta dimagrante.

Grazie alla notevole presenza di sostanze antiossidanti, il radicchio rosso possiede importanti proprietà nutritive che fanno bene all’organismo. Anche l’alto contenuto di vitamina C ha effetti positivi sulla nostra salute, in particolare per chi soffre di anemia.

La presenza di alcuni zuccheri particolare, chiamati fruttani, consente di prevenire l’insorgere di alcuni tumori, come quello al colon. La lattucopricina, invece, conferisce al radicchio rosso proprietà analgesiche e sedative.

Questa verdura è ricca anche di calcio e ferro, sostanze che aiutano il metabolismo delle ossa, fortificandole. Sempre le ossa traggono beneficio dalla vitamina K contenuta nel radicchio rosso.