Non piace a tutti la decisione di Amadeus sui super ospiti italiani di Sanremo 2023. Non ci saranno. Lo comunica Amadeus il 25 novembre, in un evento della Music Week di Milano che presenzia e in cui racconta i primi dettagli sul suo Festival.

Si parte dal cast dei Campioni. Verrà annunciato domenica 4 dicembre nell’edizione del tg1 delle ore 13.30. Sul fronte degli ospiti si sbilancia e lascia intendere che ci sarà molta musica internazionale a Sanremo. Completamente assenti, o quasi, invece i super ospiti italiani a Sanremo 2023.

“Niente superospiti italiani al prossimo Festival di Sanremo, a meno che non abbiano più di 70 anni”, le parole del direttore artistico che precisa che l’assenza degli ospiti italiani ha una motivazione precisa: vuole riportarli in gara. I cantanti italiani, dunque, sono invitati a presentare i propri brani inediti per la concorrere alla formazione del cast dei Campioni / Big del prossimo Festival della Canzone Italiana.

Per loro non ci saranno altre vetrine promozionali al Festival, a meno che non abbiano superato i 70 anni di età. In quel caso, Amadeus valuterà di invitarli in qualità di super ospiti.

Se invece i cantanti italiani considerati big della musica, volessero presentare il proprio singolo in occasione della kermesse canora, al di sotto dei 70 anni di età dovrebbero candidarsi per prendere parte alla competizione e quindi esibirsi nelle 5 serate sanremesi rispettando il regolamento di Sanremo 2023 ed essendo a tutti gli effetti in gara. Una vera novità all’Ariston, e anche molto importante, che sottolinea la volontà di Amadeus di costruire un cast ricco, variegato ed importante, per riportare il Festival al centro della musica italiana – con canzoni ed artisti degni di nota.