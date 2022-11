Stiamo assistendo proprio in questi minuti al rilancio del Black Friday 2022 di Amazon, puntando ancora una volta sul comparto smartphone. Basti pensare alle tante offerte che il 25 novembre interesseranno svariati OnePlus, fino ad arrivare al solito iPhone 13. Dopo la promozione di MediaWorld per il melafonino lanciato sul mercato poco più di un anno fa, come vi abbiamo riportato sul nostro magazine ad inizio settimana, finalmente assistiamo ad un rilancio del noto store. Con tanto di consegna prevista nel giro di pochissimi giorni, al contrario di quanto avvenuto nel recente passato in Italia.

Ulteriori offerte per il Black Friday 2022 di Amazon: sugli scudi l’iPhone 13 e diversi OnePlus il 25 novembre

Senza perderci in ulteriori chiacchiere, proviamo ad individuare le promozioni più aggressive del 25 novembre. Come accennato, impossibile non partire dall’iPhone 13. Il taglio di memoria più piccolo, infatti, in questi minuti risulta disponibile a soli 799 euro. Siamo tornati al picco più basso che appare all’interno di Amazon di tanto in tanto, con la possibilità di procedere all’ordine per la colorazione bianca. Tornando a quanto accennato prima, dovreste riceverlo a casa entro cinque giorni ed anche questo può essere considerato un plus, vista l’elevata domanda e la bassa offerta.

Non sono da meno le diverse offerte per il Black Friday 2022 di Amazon dedicate agli smarphone OnePlus. Come si potrà notare qui di seguito, lo store consente di portarsi a casa a prezzi interessanti sia smartphone di fascia alta, sia quelli che per forza di cose risultano alla portata di tutti. Nel primo caso, credo sia giusto soffermarsi su OnePlus 10T.

Da non trlasciare, poi, OnePlus Nord CE, visto che attraverso il Black Friday 2022 di Amazon ce lo potremo portare a casa a soli 299 euro. Insomma, qualora abbiate deciso di acquistare un nuovo smartphone avete solo l’imbarazzo della scelta.