Una data in Italia unica nel suo genere, in una location straordinaria: il Circo Massimo di Roma. Gli Imagine Dragons si esibiranno qui nel 2023 per un unico concerto-evento. In questo articolo i dettagli sui prezzi dei biglietti per gli Imagine Dragons al Circo Massimo nel 2023 e sull’avvio delle prevendite che inizieranno il 30 novembre e saranno accessibili in due scaglioni.

Vincitori di un Grammy Award per la Best Rock Performance, 46 milioni di album venduti per 4 dischi di Platino, oltre 30 dischi di Platino per i singoli, 74 miliardi di stream, arrivano in Italia per un’unica data attesa per il 5 agosto 2023.

Alla prevendita di mercoledì 30 novembre potranno accedere gli iscritti a My Live Nation, acquistando i biglietti in anteprima esclusiva. Da giovedì 1° dicembre alle ore 10.00 invece i biglietti saranno disponibili su TicketOne, TicketMaster e VivaTicket sia online che via call center e nei punti vendita autorizzati di tutta Italia.

I biglietti saranno in vendita a due fasce di prezzo. Il Pit a 90 euro e il GA al prezzo di 65 euro. Ad entrambe le tariffe vanno aggiunti i diritti di prevendita. In concerto, gli Imagine Dragons presenteranno i brani che hanno caratterizzato la loro carriera. L’ultimo progetto rilasciato in ordine di tempo è l’album Mercury – Act 1, uscito il 3 settembre 2021 con la produzione di Rick Rubin. Il disco era stato anticipato dai singoli Follow You e Cutthroat.

Prezzi biglietti per Imagine Dragons al Circo Massimo

PIT: € 90,00 + diritti di prevendita

GA: € 65,00 + diritti di prevendita