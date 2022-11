Offerta top su Amazon in occasione del Black Friday per lo Xiaomi Mi Band 7, braccialetto fitness di ultima generazione dell’azienda cinese che può contare su un prezzo decisamente più conveniente rispetto al passato. Se state quindi cercando un fitness tracker economico, ma che sia dotato di un comparto tecnico di ultima generazione, sicuramente questo Xiaomi Mi Band 7 può fare al caso vostro. Andando più nello specifico dell’offerta odierna proposta da Amazon, ecco che il costo odierno di tale dispositivo di stampo Xiaomi è di 44,90 euro.

Il prezzo aggiornato per Xiaomi Mi Band 7 è il più basso di sempre su Amazon con il Black Friday

Siamo scesi ad un livello di prezzo ancora più basso, rispetto a quello di pochi giorni fa. In pratica, è stato applicato uno sconto del 25% sul prezzo da listino che era di 59,99 euro. C’è quindi un piccolo risparmio che può far comodo a coloro che stanno pensando da tempo di poter avere tra le mani questo Xiaomi Mi Band 7. L’offerta termina tra tre giorni, anche se molto dipenderà dalle scorte a disposizione, se la richiesta è elevata e possibile che le unità presenti sul sito di e-commerce terminino prima del previsto.

La consegna è gratuita e non ci sono quindi costi aggiuntivi relativi alla spedizione, inoltre lo stesso sito di e-commerce consiglia tale acquisto proponendolo come scelta Amazon. Approfondiamo a questo punto le specifiche tecniche di questo Xiaomi Mi Band 7. Si parte dal display AMOLED da 1,62 pollici, più ampio del 25% rispetto al modello precedente.

Sono presenti nuovi quadranti dinamici con stili differenti, per dare maggiore scelta ai vari utenti. Dal punto di vista prettamente tecnico, questo Xiaomi Mi Band si ritrova con alcune caratteristiche importanti per il monitoraggio della salute, come l’analisi del massimo consumo di ossigeno, il monitoraggio continuo del livello di ossigeno nel sangue, frequenza cardiaca sempre sotto osservazione, ma non manca nemmeno l’analisi attenta del sonno, evidenziandone tutte le fasi. Chiaramente c’è anche il supporto ad oltre 110 modalità sportive, tenendo sotto controllo calorie bruciate, passi effettuati e la frequenza cardiaca sempre in primo piano.

