In questa sessione invernale di calciomercato, il Napoli scruterà nuovi innesti, soprattutto per quanto riguarda i futuri progetti. Ad oggi, infatti, gli azzurri hanno mostrato di non aver bisogno di rinforzi, dato che l’attuale organico di Luciano Spalletti è abbastanza ricco di qualità in ogni reparto. L’occhio vigile del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è sempre attivo in ottica mercato ed, in vista di gennaio, ci sarebbero già due nomi in lista, in particolar modo per quanto riguarda gli esterni offensivi.

Stando a quanto riportato dall’edizione di oggi, venerdì 25 novembre, del quotidiano la ‘Gazzetta dello Sport’, gli occhi sarebbero puntati sull’ala offensiva Luiz Henrique, esterno destro d’attacco attualmente in forza al Betis Siviglia, club con cui il Napoli nutre ottimi rapporti, ed il fortissimo e ben piazzato col fisico Adama Traoré, cresciuto nella cantera del Barcellona e adesso giocatore del Wolverhampton. Il 26enne spagnolo sfidò già gli azzurri in Europa League a febbraio con la maglia blaugrana e da quel momento è finito nel mirino di Giuntoli. Traoré ha qualità da vendere, oltre che potenza fisica, forza esplosiva e corsa. Il calciatore, tra l’altro, arriverebbe a parametro zero e, per giunta, ha un contratto in scadenza nel 2023 e quindi sarebbe un colpo veramente perfetto per questo straordinario Napoli.

In ottica futura, Hirving Lozano potrebbe essere la carta “pesante”, il cui contratto è in scadenza nel 2024 e mancanza di rinnovo, che porterebbe nelle casse del club di Aurelio De Laurentiis un bel po’ di cash utili a reinvestirli per l’acquisto di Adama Traoré. L’alternativa, come accennato già ad inizio articolo, potrebbe essere quella di Luiz Henrique, brasiliano classe 2001, che sta facendo vedere importanti cose in Liga e che ha caratteristiche simili a quelle di Kvaratskhelia. Potrebbe essere la perfetta alternativa al georgiano oppure ricoprire benissimo anche la destra e contendersi il posto con Politano.

