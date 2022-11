Lo chef argentino Mauro Colagreco è stato nominato dall’Unesco Ambasciatore di buona volontà per la biodiversità. Durante la due giorni di Parigi, presso la sede centrale, Colagreco, 46enne, è stato il primo chef a ricevere tale incarico da parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza, la Cultura.

Lo Chef Patron del ristorante Mirazur, a Mentone (in Francia), tre stelle Michelin e votato miglior ristorante del mondo nel 2019, è riuscito a coniugare la sua cucina con i valori ambientali e i suoi piatti sono ispirati dalla natura. Queste le motivazioni che hanno indotto il direttore generale dell’Unesco, Audrey Azoulay, a conferire allo chef argentino, con radici italiane, il prestigioso incarico.

Mauro Colagreco si è per anni impegnato a promuovere iniziative per sensibilizzare su rispetto degli oceani e pesca sostenibile. Nella sua cucina e in generale in tutto il ristorante esclude l’utilizzo di plastica monouso, tanto da ricevere, primo in assoluto, la certificazione “Plastic Free” nel 2020, con tanto di stella verde Michelin.

Il programma “Man and the Biosphere” è stato creato dall’Unesco nel 1971 con l’obiettivo di sensibilizzare l’importanza per l’uomo del suo ambiente naturale. L’obiettivo dell’ Ambasciatore di buona volontà per la biodiversità Mauro Colagreco sarà quello di promuovere iniziative dell’Unesco volti a proteggere gli ecosistemi.