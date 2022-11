Ci sono numerosi strumenti per rappresentare un argomento e una vicenda. Tra questi c’è la linea del tempo, una rappresentazione grafica che permette di ordinare in ordine cronologico un fatto che si vuole esporre in modo dettagliato. Con questa si può raccontare la storia di un’azienda, il percorso composto da progressi o un insieme di accadimenti. Risulta una valida alternativa a un lungo testo ed è allo stesso tempo molto comprensibile per chiunque, infatti è anche un ottimo metodo per gli studenti per assimilare informazioni e aiuta a organizzare la propria routine quotidiana.



Cos’è la linea del tempo

Una linea temporale, detta anche timeline, è un ottimo strumento per rappresentare idee, progressi e avvenimenti. Può essere una sorta di mappa concettuale utilizzata dagli esperti, che può aiutare a visualizzare ciò che è necessario per consegnare un prodotto o un progetto. Una linea del tempo è una rappresentazione grafica che ha molteplici funzioni: dare un supporto per la comunicazione dei progressi e migliorare la pianificazione di un progetto. Permette di capire meglio la modalità di assegnazione delle risorse, delle scadenze o della frequenza di lavoro. Dunque nel caso di imprese le timeline risultano valide per mostrare al proprio staff un riassunto grafico degli eventi e dei traguardi; sottoscrivere una rappresentazione grafica legata al tempo e dettagli essenziali da non trascurare; concentrarsi sulle fasi più rilevanti. A seconda delle sue funzionalità, esistono diversi modelli di linea del tempo : in particolare c’è quella per l’educazione, utilizzata per esporre in modo efficiente argomenti scolastici; timeline d’impresa per mettere a punto le date più importanti. Inoltre c’è la linea del tempo per evidenziare le vicende accademiche e professionali come ottima presentazione per nuove offerte lavorative. Le linee del tempo possono essere uno strumento utile per i produttori, che possono fornire supporto al team, evidenziando i processi e le attività da considerare priorità e aggiungendole alle loro presentazioni e progetti.



Come creare una timeline

Esistono diversi software funzionali per creare numerose rappresentazioni grafiche, funzionali per la propria carriera e quotidianità. Tra questi c’è EdrawMax, un software per linea del tempo che permette di elaborare diverse tipologie di grafici e diagrammi multifunzione gratuitamente. Crea rappresentazioni dall’aspetto professionale, organigrammi, diagrammi di rete, piani di costruzioni, mappe concettuali, flussi di lavoro, diagrammi di database e tanti altri progetti.

Presenta numerose funzionalità, infatti permette di visualizzare e pianificare risultati ottimali. Possiede un’interfaccia semplice in stile Microsoft e un supporto per la raccolta di modelli. Supporta una grande varietà di diagrammi e può essere utilizzato in ogni fase del flusso lavorativo. Si distingue dagli altri software per la possibilità di poter elaborare le proprie idee con oltre 1500 modelli e simboli integrati e innovati per essere coinvolti e ispirati a lungo. La sicurezza è un altro elemento caratteristico di EdrawMax, poiché assicura privacy e protezione dei dati dell’utenza. Tutti i dati e i file trasferiti sono protetti da un sistema di sicurezza innovativo, come il sistema di crittografia SSL, con accesso vietato a chi non abbia autorizzazioni. EdrawMax fa parte di Wondershare, azienda digitale distributrice di software aventi diversa funzione, che si distingue per la proposta di strumenti innovativi per la realizzazione di diagrammi e grafici funzionali, per la sua dinamicità e la sua utilità nel fornire soluzioni di recupero di dati persi a chiunque, anche ai meno esperti.



Come utilizzare il software

Creare una linea del tempo con EdrawMax è semplice grazie all’interfaccia innovativa e intuitiva che presenta. Innanzitutto occorre decidere cosa comunicare col grafico (un calendario, un progetto o un flusso di lavoro). Dopodiché si procede ad aggiungere punti chiave ed elementi sulla propria timeline, come i progressi settimanali e mensili, personalizzandola con colori, icone e file multimediali in base alle proprie necessità. In particolare si possono incorporare grafici per rendere la linea del tempo più visiva, con diagrammi per suddividere al meglio le rappresentazioni, ed emojis per renderla più semplice da capire a vista d’occhio. EdrawMax classifica la sequenza temporale come un diagramma ad uso aziendale: si può personalizzare la propria timeline con la proposta di una vastità di modelli. La linea del tempo si modifica liberamente con colori, sfondi e caratteri a seconda delle proprie necessità, essendo anche flessibile, poiché si può esportare in formati di file utilizzati spesso. Una delle tante funzionalità intelligenti di EdrawMax è la presenza di numerosi strumenti automatizzati e all’avanguardia: consente l’inserimento di eventi e contemporaneamente il sistema crea il tempo, facendo risparmiare all’utente ore preziose che si possono utilizzare per implementare la propria efficienza lavorativa. Il software è intuitivo, infatti l’interfaccia si presenta molto simile a MS Office, che lo rende semplice da utilizzare anche per i principianti. Esiste infine la possibilità di condividere la timeline realizzata con i membri del proprio team, dando loro l’accesso condiviso, esportandola come PDF e condividendola via email, in modo tale da poterla visionare anche senza connessione Internet.

