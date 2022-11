Un paio di buone cuffie o anche un impianto domestico, ma soprattutto chiudere gli occhi e godersi il viaggio. Questo è l’equipaggiamento necessario per mettersi all’ascolto del nuovo album di Max Casacci, seguito ideale – e non per semplice licenza narrativa giornalistica – di Eartphonia. Con questo disco, infatti, Eartphonia giunge al secondo capitolo con il nome di Urban Groovescapes (Eartphonia II), fuori da oggi, venerdì 25 novembre.

Se nella prima parte abbiamo ascoltato i suoni della natura, in Urban Groovescapes possiamo sentire i rumori della città. Natura prima, artificio poi, due mondi diversi che Casacci ci racconta in questa sua continua e febbrile esplorazione. In questo disco parla la città con i suoi corpi, i locali con i loro cocktail e i mezzi di trasporto, il tutto perfettamente campionato per far sì che il mondo urbano diventi ritmo.

Urban Groovescapes Vinile più libretto 10 pagine

In questo disco Max Casacci non ha suonato alcuno strumento, riabilitando la città dall’opinione comune che la indica come centro di speculazioni, stress e caos a vero e proprio dancefloor capace di reinventarsi continuamente. Ecco le sue parole:

“Quella di Urban Groovescapes è una città che estrae ritmo e colori dagli stimoli della quotidianità, giocando a proiettarli in un immaginario dancefloor. Non lo spazio alienante, grigio e che spesso viene descritto con compiaciuta e persistente estetica del degrado, ma una città che gioca a ripensarsi e che qui, idealmente, danza sui suoni di un groove-set dilatato, ampio, spazioso. Le città diventano come le immaginiamo. E oggi, inevitabilmente, il mondo stesso potrebbe essere ripensato a partire da esse. L’ho detta forse un po’ grossa ma l’ho detta in musica, con quest’album che è un disco, ma vuole anche essere un contenitore aperto, in costante evoluzione, pronto ad arricchirsi”.

Il risultato è nelle 10 tracce, a partire da Anita/Club Edit (A Diva – Monica Bellucci) in cui troviamo la voce dell’attrice, ma ci sono altri lampi di genio: in Groove X-Capes il tappo di un profumo diventa una cassa in quarti, ruolo che in Mixology (A Cocktail Bar) è proprio di un frigo che si chiude.

Tante le città ospitate nel disco, dalla natia Torino a Milano con i loro tram (Messaggio Di Gioia), ma ci sono anche Londra (Gap The Mind) e Firenze (Tramvia T1), oltre alle campane della piazza centrale di Courmayeur (A Mountain City Song).

Questo e altro, nel nuovo album di Max Casacci che è anche un’opera di divulgazione per rivalutare la propria considerazione della città di cui nessuno, probabilmente, ha mai considerato il sottofondo musicale.

