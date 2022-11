Siamo alle battute finali del vero Black Friday Amazon e ci sono davvero tante occasioni Apple da mettere in risalto per chi punta ad acquistare gli ultimi modelli iPhone 14 e iPhone 14 Plus. Nonostante la loro recente uscita commerciale, gli esemplari meno costosi dell’attuale generazione sono ora venduti ad un prezzo decisamente più vantaggioso rispetto al loro valore di listino. Di seguito sono elencate le migliori combinazioni disponibili in queste ore e non oltre la mezzanotte odierna.

Per quanto riguarda l’iPhone 14 nel suo modello di base con taglio di memoria da 128 GB, l’offerta migliore è quella ora di scena per le colorazioni nera e azzurra. Il dispositivo è venduto a soli 907 euro, con un considerevole 12% di sconto rispetto al prezzo di partenza. Sempre per l’iPhone 14 standard, l’occasione da non perdere è quella dell’unità da 256 GB di memoria e in colorazione rossa. Per avere questa soluzione si dovranno sborsare ora solo 1037 euro per un risparmio totale del 10%. Un risparmio inferiore, ma pur sempre valido, è proposto per l’iPhone da 512 GB, venduto ora con il 5% di sconto a 1349 euro.

Chi punta invece all”iPhone 14 Plus in questo Black Friday, potrà pure trovare promozioni interessanti su Amazon. Il modello nero da 128 GB non costa più di 1.132,69 euro ora. Lo sconto si fa più interessante per l’esemplare da 512 GB adesso proposto a 1.249,00 euro con il 5% di sconto e soprattutto in tutte le nuance della serie e dunque in bianco, nero, rosso, viola e azzurro. Per finire, il prezzo del dispositivo Apple da 512 GB si presenta al minimo storico di 1.507 euro, con un ribasso del 5%. Tutte le offerte fin qui menzionate sono disponibili al momento di questa pubblicazione: eventuali carenze di modelli potrebbero verificarsi entro la mezzanotte di oggi, a conclusione del vero e proprio Black Friday Amazon.

