Finalmente debutta in Italia il fantastico Huawei Watch D, ovvero il primo orologio intelligente del produttore cinese certificato come dispositivo medico e progettato per gestire a pieno i parametri vitali. Infatti, il dispositivo presentato a livello mondiale lo scorso mese di settembre durante la fiera di Berlino IFA 2022, è in grado di misurare l’ECG (elettrocardiogramma), la pressione sanguigna in tempo reale e monitorare i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Malgrado questo smartwatch abbia ottenuto una certificazione medica, l’azienda ci tiene a precisare che il suo utilizzo non è da sostituire alla diagnosi di un medico. Detto ciò, andiamo a vedere insieme quali sono le principali caratteristiche.

Il Huawei Watch D, annunciato in Cina verso la fine del 2021, presenta un display AMOLED da 1,64 pollici con una risoluzione di 456 x 280 pixel, precisamente 326 pixel per pollice; la cassa è in alluminio è resistente sia ad acqua che a polvere (certificazione IP68). Mostra le seguenti dimensioni e peso: 51x 38 x 13,6mm per 40,9gr. senza cinturino. La colorazione in cui sarà venduto è Graphite Black. Dotato di questi sensori: accelerometro, giroscopio, frequenza cardiaca, temperatura, pressione (+- 3 mmHg), SpO2 ed ECG e delle connettività GPS, NFC e Bluetooth 5.1 LE. Il dispositivo è compatibile con il sistema operativo Android 6.0 e seguenti, con iOS 12.0 e seguenti, e con HarmonyOS 2 e seguenti. All’interno integra una batteria la cui autonomia ha una durata fino a 7 giorni e la tipologia di ricarica è quella wireless.

In aggiunta alle funzioni di monitoraggio della salute, il nuovo Huawei Watch D regala anche circa 70 modalità di allenamento. L’orologio è disponibile all’acquisto in Italia ed in promozione di lancio al prezzo di 399,90 euro insieme alla bilancia smart Huawei Scale 3 in omaggio e 50 euro di sconto fino al 30 novembre. Le spedizioni, che ricordiamo essere gratuite, inizieranno a partire dal prossimo 29 novembre. Qui a seguire potete trovare il link che vi condurrà sullo store ufficiale di Huawei e procedere con l’acquisto.

