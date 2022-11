Manca davvero poco al pagamento della quota di novembre, per quanto concerne il reddito di cittadinanza. Una questione che tiene banco, in egual misura rispetto a quanto osservato alcune settimane fa a proposito della mensilità di ottobre. Proviamo a capire come stiano andando le cose, alla luce di indicazioni che arrivano non solo dagli utenti in attesa di segnali concreti, ma anche da INPS, che sta provando a condividere con tutti aggiornamenti in tempo reale. Sui social, infatti, si tenta di gettare acqua sul fuoco, comprendendo quanto siano delicate del genere per tante famiglie in Italia.

Manca davvero poco al pagamento del reddito di cittadinanza a novembre: le ultime da INPS

Per quale motivo affermo con fermezza che siamo tutti ad un passo dal pagamento del reddito di cittadinanza a novembre? Un utente, in mattinata, ha scritto quanto segue all’interno della pagina Facebook di INPS: “Ieri sera c’è stata la lavorazione della mensilità di novembre Rdc con data pagamento per domani 25/11. Molti beneficiari non visualizzano nessuna lavorazione. Qual è il motivo? Inoltre risultano alcuni beneficiari che non hanno avuto la lavorazione sulla pratica in corso, ma su una precedente decaduta. Cosa è accaduto?“.

Insomma, situazione in costante evoluzione, ma nella mattinata di venerdì sono arrivate importanti rassicurazioni da INPS sul saldo di novembre per il reddito di cittadinanza: “Buongiorno a tutti, non ci risultano ritardi. Alcune lavorazioni avverranno oggi. Le lavorazioni parte Inps (che non vedete) sono in corso”. Insomma, tutti i segnali di queste ore ci dicono che la situazione dovrebbe sbloccarsi a stretto giro.

Probabilmente, entro le prime ore della prossima settimana, potrete visualizzare il saldo del pagamento per il reddito di cittadinanza di novembre. Vi faremo sapere appena ci saranno ulteriori indicazioni in merito per il pubblico interessato.

