È in arrivo un figlio per Paola Turci e Francesca Pascale? La coppia non ha ancora confermato, ma dal settimanale Oggi è arrivata un’indiscrezione secondo la quale le due donne avrebbero intenzione di allargare la famiglia.

Un figlio per Paola Turci e Francesca Pascale?

Secondo Oggi, Paola Turci e Francesca Pascale starebbero “pensando ad un affido o un’adozione”, ma per il momento non esistono dichiarazioni ufficiali.

La coppia è convolata a nozze nel mese di luglio dopo giorni in cui si rincorrevano rumor e indiscrezioni, entrambi rivelatisi fondati. La conferma potrebbe arrivare nei prossimi giorni, ma per il momento è bene ricordare che in Italia non è consentita l’adozione di bambini da parte di coppie omosessuali.

Nell’Unione Europea, i Paesi in cui la legislazione permette le adozioni e l’affido alle coppie arcobaleno sono Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia e Slovenia.

Emblematico è il caso di Tiziano Ferro, che nel 2022 insieme al marito Victor è diventato padre di Margherita e Andres negli Stati Uniti.

Le nozze e l’incidente

Paola Turci e Francesca Pascale si sono sposate il 2 luglio presso il Comune di Montalcino (Siena) con una cerimonia privata. Dopo le indiscrezioni, la coppia ha reso pubbliche le immagini in abiti nuziali confermando tutte le voci sulla loro relazione.

Un mese dopo, Paola Turci è stata vittima di un incidente che le ha causato un trauma cranico con conseguente preoccupazione dei fan, ma la moglie Francesca Pascale ha subito rassicurato tutti: “Il peggio è passato”, e la stessa cantautrice aveva rotto subito il silenzio: “Sto bene”.

Ultimamente sempre la Turci è impegnata con il tour di presentazione del suo libro Mi Amerò Lo Stesso, un racconto della sua vita in cui ripercorre anche il tragico incidente del 1993 che la sfigurò ma dal quale uscì viva per miracolo.

Continua a leggere su optimagazine.com