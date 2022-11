Ci sono nuovi dettagli che dobbiamo prendere in esame in queste ore, per quanto riguarda il Black Friday di Zalando. Rispetto a quanto riportato un paio di settimane fa all’interno del nostro magazine, infatti, ci sono elementi aggiuntivi che possiamo esaminare per inquadrare al meglio la situazione qui in Italia. La premessa dalla quale partire è che le offerte all’intero dello store siano già iniziate, al punto che in tanti hanno già portato a termine l’ordine del prodotto interessante. Occhio però, perché probabilmente il meglio deve ancora arrivare.

Ancora non è arrivato il meglio dell Black Friday di Zalando: cosa aspettarsi in vista del 25 novembre

Dunque, se da un lato sta effettivamente partendo il Black Friday di Zalando con le prime offerte per la campagna del 2022 già attive, allo stesso tempo le previsioni per il 25 novembre ci danno chiari segnali su quello che dovrebbe avvenire nella giornata di domani. Negli ultimi anni, infatti, lo store è arrivato ad offrire prodotti con l’80% di sconto e questo solitamente avviene solo in occasione del venerdì. Attenzione però, perché la tendenza dal 2020 ci dice che le promozioni “importanti” si trascinino per ben tre giorni, arrivando in questo modo al cosiddetto Cyber Monday.

Insomma, occasioni limitate fino ad oggi, a differenza di quanto avvenuto all’interno di altri store. Tuttavia, la compensazione pare preveda promozioni più aggressive tra poche ore. I fatti ci diranno se le cose andranno effettivamente così, alla luce delle indiscrezioni che sono emerse proprio in queste ore per il pubblico italiano. In ogni caso, i prezzi abbassati dovrebbero coinvolgere tutte le categorie presenti all’interno dello shop, a partire dalle scarpe, fino ad investire il target uomo, donna e bambino.

E voi siete pronti al Black Friday di Zalando? Fateci sapere cosa avete trovato di interessante.

