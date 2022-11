Ci sono alcune indicazioni particolarmente interessanti per tutti coloro che seguono da vicino la vicenda relativa al Samsung Galaxy S23, soprattutto nell’ottica dei primi raffronti con l’iPhone 14 che è stato commercializzato pochi mesi fa in Italia e nel resto del mondo. Questa volta non parliamo di sviluppo software, a differenza di quanto avvenuto in settimana sul nostro magazine a proposito del primo possibile aggiornamento concepito per il top di gamma in arrivo tra gennaio e febbraio, ma di specifiche di altra natura come sarà possibile notare qui di seguito.

Potenziali analogie emerse in queste tra Samsung Galaxy S23 ed iPhone 14 verso la presentazione ufficiale

Quali sono gli elementi che vanno analizzati con grande attenzione per tutti coloro che pensano di portarsi a casa un Samsung Galaxy S23? In attesa della presentazione ufficiale, forse programmata tra un paio di mesi, bisogna prendere atto di quanto riportato oggi 24 novembre da SamMobile. Come tutti sanno, Apple ha introdotto una funzionalità rivoluzionaria attraverso l’uscita della nuova serie iPhone 14. Per farvela breve, i device in questione hanno la capacità di connettersi ai satelliti in orbita terrestre bassa sparsi in tutto il mondo, in modo da poterli utilizzare per le comunicazioni di emergenza.

Pare che i coreani siano rimasti colpiti da questo plus assicurato da Apple, al punto che Samsung appare pronta a portare una funzionalità simile ai suoi dispositivi smartphone di fascia alta in arrivo sul mercato ad inizio 2023. In particolare, l’azienda appare intenzionata a collaborare con un partner del calibro di Iridium Communications per portare una sorta di sistema di comunicazione satellitare sul Galaxy S23.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte, pare che l’azienda stia lavorando per portare messaggi di testo e condivisione di immagini a bassa risoluzione sul Samsung Galaxy S23 attraverso le comunicazioni satellitari. Vedremo quali saranno le differenze con iPhone 14.