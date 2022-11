Ci sono diverse segnalazioni che dobbiamo prendere in esame oggi 24 novembre, in merito all’app Eni Plenitude che non funziona secondo quanto abbiamo avuto modo di constatare a partire dalle 8 di questo giovedì. Un disservizio che riguarda solo l’applicazione ufficiale in fase di login, dunque, che non sta generando anomalie in merito al normale servizio prestato dall’azienda. Di recente ci è capitato di affrontare una situazione simile con Intesa Sanpaolo, come avrete notato con il nostro pezzo a tema, mentre oggi si brancola nel buio in attesa di una comunicazione ufficiale.

A diversi utenti non funziona l’app Eni Plenitude oggi al momento del login: le prime informazioni disponibili

Dunque, a molti clienti dell’azienda non funziona l’app Eni Plenitude oggi al momento del login. Quali sono le prime informazioni in merito trapelate? I commenti disponibili sui social sono molto chiari e consentono di mettere a fuoco la questione. In sostanza, ci sono problemi per accedere nell’area personale, considerando il fatto che i dati inseriti dagli utenti risultano corretti, mentre la pagina resta in caricamento. Insomma, non appare neppure un messaggio di errore con relativo codice da inviare all’assistenza per tutti gli accertamenti del caso.

Non mancano le lamentele di chi evidenzia il mancato supporto dell’assistenza in circostanze simili: “Avete un sito nel quale non si riesce ad entrare nella propria area riservata. Stessa cosa con l’App su android. Non rispondete al telefono“. L’auspicio è che l’applicazione possa tornare ad essere funzionante nel più breve tempo, o che quantomeno l’assitenza ci fornisca un feedback chiaro a stretto giro, in modo da far luce su quanto avvenuto in mattinata.

