New Amsterdam 5 continua a regalare emozioni e colpi di scena ai fan in vista del finale di stagione e di serie. Chi sta seguendo le anticipazioni su questi nuovi episodi, sa bene che per Max non è stato un bel periodo per via della decisione di Helen di mettere fine alla loro relazione ad un passo dall’iniziare a fare sul serio. In molti hanno capito che per lui l’unica salvezza potesse essere Elizabeth ma proprio adesso che le cose tra loro stavano per cambiare, qualcosa potrebbe essersi nuovamente rotto.

Nel finale di metà stagione di New Amsterdam 5, David Schulner ha mantenuto la sua promessa su Freema Agyeman regalando ai fan il suo ritorno prima del previsto. L’attrice è tornata nei panni della dottoressa Helen Sharpe e non solo per prestarla sua voce ad un’altra lettera bensì come ospite televisiva. L’attrice, che è uscita dal dramma della NBC alla fine della quarta stagione, ha fatto un ritorno inaspettatamente anticipato mettendo in crisi Max.

Lo showrunner David Schulner a TVLine ha subito riferito: “Sapevamo di voler riportare indietro Helen Sharpe per mettere alla prova la determinazione di Max. Per mettere alla prova i suoi sentimenti per Wilder, e sapevamo che doveva accadere nel peggior momento possibile per lui” ovvero quando Elizabeth ha finalmente cambiato idea e aveva deciso di accettare l’invito di Max.

Proprio quando lei era pronta ad andare via con lui e Max la accolta con un sorriso, ecco che la televisione ha fatto il nome di Helen. Sia lui che Elizabeth guardarono sorpresi lo schermo quando apparve Helen, pronta a parlare della lotta contro il cancro in un programma con sede a New York. Schulner conferma che “vedremo sicuramente Helen nel prossimo episodio”, ma non sappiamo se ci sarà un faccia a faccia tra Helen e Max, non ci rimane che attendere.